Η ΔΕΗ έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με ισχυρή οικονομική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με προσαρμοσμένο EBITDA 1,7 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 380 εκατ. ευρώ, ο όμιλος κινείται με συνέπεια προς τον στόχο των 2 δισ. EBITDA για το σύνολο της χρονιάς. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «επιβεβαίωση της σταθερής αναπτυξιακής πορείας» του ομίλου, τονίζοντας ότι η ΔΕΗ συνεχίζει «με δυναμικές επενδύσεις σε καθαρές και ευέλικτες μορφές παραγωγής και στην ψηφιοποίηση των δικτύων».

Και συνεχίζει: «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας, επενδύοντας δυναμικά σε καθαρές και ευέλικτες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ψηφιοποίηση και ενίσχυση των δικτύων διανομής, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να αποκομίσουμε τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε πολύ γρήγορα την εγκατεστημένη ισχύ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στα 6,4 GW, ενώ επιπλέον έργα 3,9 GW βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς υλοποίηση. Στον τομέα των δικτύων, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία έχει ανέλθει στα €5,6 δισ., δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Οι επιδόσεις που καταγράφουμε από την αρχή του έτους ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το σύνολο του 2025, με EBITDA €2 δισ. και καθαρά κέρδη άνω των €0,4 δισ».

Επενδύσεις – ρεκόρ με αιχμή τις ΑΠΕ και τα δίκτυα

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ «τρέχει» με ταχύτατους ρυθμούς. Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις άγγιξαν τα 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 88% διοχετεύτηκε σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφτασε τα 6,4 GW, ενώ pipeline 3,9 GW βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμο για υλοποίηση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα είναι το φωτοβολταϊκό πάρκο 550 MW στην Πτολεμαΐδα, το μεγαλύτερο ενιαίο στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει και στην αποθήκευση, με νέο σταθμό BESS 50 MW / 200 MWh στο Αμύνταιο, δείχνοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι απλώς στρατηγική επιλογή αλλά ζωντανό επιχειρησιακό πλάνο.

Καθαρό ενεργειακό αποτύπωμα και υποχώρηση του λιγνίτη

Η πράσινη στροφή αποτυπώνεται δυναμικά και στην παραγωγή. Οι λιγνιτικές μονάδες μειώνουν τη συμμετοχή τους κατά 18%, στα 1,9 TWh, ενώ οι ΑΠΕ αυξάνουν το μερίδιό τους κατά 5%, φτάνοντας τα 5,1 TWh, δηλαδή το 33% του συνολικού μείγματος παραγωγής. Από το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

Σημαντική αναβάθμιση ESG – «A» από τον MSCI

Η εταιρεία αναβαθμίστηκε σε βαθμίδα “A” από τον MSCI, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οίκους αξιολόγησης ESG. Η βελτίωση αφορά διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, ενίσχυση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και εταιρική διακυβέρνηση, ενισχύοντας την αξιοπιστία του ομίλου στις διεθνείς αγορές.

Κερδοφορία: Στο +24% το προσαρμοσμένο EBITDA

Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν σταθερή δυναμική:

• Προσαρμοσμένο EBITDA: €1,7 δισ. (+24%)

• Καθαρά κέρδη: €380 εκατ. (+91%)

• Καθαρός δανεισμός: €6,7 δισ., εντός του πλαισίου του ομίλου (3,1x EBITDA)

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η εξέλιξη της χρηματοδότησης, με την έκδοση Πράσινων Ομολογιών €775 εκατ., που ενισχύουν τη θέση της ΔΕΗ ως πρωταγωνιστή στην πράσινη χρηματοδότηση.

Ενίσχυση παρουσίας σε δίκτυα, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ προχωρά σε πολλαπλά επίπεδα:

• Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση δικτύων Ελλάδας–Ρουμανίας φτάνει τα €5,6 δισ.

• Το FTTH δίκτυο καλύπτει 1,4 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η υπηρεσία internet-only αποκτά συνεχώς νέες περιοχές.

• Στην ηλεκτροκίνηση, το δίκτυο φόρτισης επεκτείνεται σε Ελλάδα και Ρουμανία με 3.752 σημεία, καταγράφοντας αύξηση 28%.

Προοπτικές για το 2025

Η διοίκηση επιβεβαιώνει τους στόχους για το σύνολο του έτους:

• EBITDA €2 δισ.

• Καθαρά κέρδη άνω των €400 εκατ.

• Μέρισμα €0,60/μετοχή (+50% από το 2024)

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε ελαφρά μείωση το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τόσο στην Ελλάδα (-0,8%) όσο και στη Ρουμανία (-0,4%3). Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στο 51%, από 50% το εννεάμηνο του 2024. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μέσο μερίδιο διαμορφώθηκε στο 49% τον Σεπτέμβριο 2025 (έναντι 51% τον Σεπτέμβριο 2024). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 13% στην Υψηλή Τάση (από 18%), σε 34% στη Μέση Τάση (από 35%) και σε 63% στη Χαμηλή Τάση4 (από 65%). Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 16%5 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παραγωγή

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 31% το εννεάμηνο 2025 από 35% την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής από μεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνιτικές και πετρελαϊκές μονάδες. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκα) αυξήθηκε σε 22% το εννεάμηνο 2025 από 13%6 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντανακλώντας την ενίσχυση της αιολικής παραγωγής μετά την προσθήκη νέων έργων ΑΠΕ. Η ένταση εκπομπών Scope 1 CO2 κατέγραψε ελαφρά μείωση σε σχέση με πέρυσι (0,47 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,48 τόνους ανά παραγόμενη MWh το εννεάμηνο του 2024), λόγω της μειωμένης συμμετοχής των λιγνιτικών και των πετρελαϊκών μονάδων στο ενεργειακό μείγμα, η οποία σε μεγάλο βαθμό αντισταθμίστηκε από τη μειωμένη παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων.

Διανομή

Το εννεάμηνο του 2025, συνεχίστηκαν οι σημαντικές επενδύσεις στη δραστηριότητα της Διανομής σύμφωνα με την στρατηγική μας για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων, με την Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχεται πλέον σε €5,6 δισ. Ειδικότερα, οι επενδύσεις ανήλθαν σε €0,8δισ., αυξημένες κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τηλεπικοινωνίες

Η ΔΕΗ συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά το προηγμένο δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) στην Ελλάδα, έχοντας καλύψει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 477.000 τον Σεπτέμβριο του 2024 (+200%) και 650.000 στο τέλος του 2024 (+120%). Η σημαντική αυτή πρόοδος κατά το εννεάμηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς την επίτευξη του στόχου κάλυψης 1,5 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2025. Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ από τον Ιούνιο του 2025 εισήλθε και στην λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών, λανσάροντας την υπηρεσία internet only, η οποία παρέχεται μέσω του παραπάνω δικτύου, και είναι διαθέσιμη σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της χώρας. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρει εγγυημένες υψηλές ταχύτητες και ανταγωνιστικές τιμές, με τις τελευταίες να είναι ακόμη χαμηλότερες από τον Νοέμβριο του 2025 με τη χρήση του προγράμματος Gigabit Voucher που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ηλεκτροκίνηση

Στην δραστηριότητα της ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, συνεχίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη του μεγαλύτερου δημόσιου δικτύου σημείων φόρτισης στη χώρα. Παράλληλα, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη Ρουμανία ενισχύοντας περαιτέρω την διεθνή της παρουσία. Ο συνολικός αριθμός σημείων φόρτισης και στις δύο χώρες ανήλθε σε 3.752 στο τέλος του εννεαμήνου του 2025, καταγράφοντας αύξηση κατά 28% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.