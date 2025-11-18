Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί το σουβλάκι καθώς η τιμή του πλέον αγγίζει τα 5 ευρώ.

Μία οικογένεια πλέον χρειάζεται πάνω από 40 ευρώ για να γευματίσει με σουβλάκια και το άλλοτε φθηνό γρήγορο γεύμα έχει γίνει απλησίαστο, ενώ φαίνεται να έρχονται και άλλες ανατιμήσεις.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Mega σε πολλές περιπτώσεις το σουβλάκι αγγίζει τα 5 ευρώ στην Αττική με αποτέλεσμα πλέον οι εποχές που το τυλιχτό κόστιζε 2,50 ευρώ φαίνονται πλέον μακρινές.

Την ίδια ώρα, οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Συνθήκη που ενδεχομένως αυξήσει κι άλλο την τιμή του.