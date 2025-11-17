Με οδοδείκτη την διαρκή αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος τους και τοποθετώντας νέες πινελιές ποιότητας στα assets τους, ελληνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες επιδιώκουν την αναρρίχηση των εσόδων τους.

Ήδη το Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της ZEUS Hotels & Resorts για τη διετία 2025-26 προβλέπει την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Ελλάδα με στρατηγικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένου του ZEUS Kassandra Lagoon στη Χαλκιδική, σε συνέχεια της επιτυχούς λειτουργίας του εμβληματικού ZEUS Eleva Ajul, του ZEUS Eretria Resort στην Εύβοια και του εντυπωσιακού ZEUS Piraeus Grand στο λιμάνι του Πειραιά.

Το Σχέδιο επίσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη του ZEUS Eleva Miraya και τη θεαματική αναβάθμιση του πανέμορφου πεντάστερου ξενοδοχείου ZEUS Eleva Mirabello Bay, που αποτελεί συνώνυμο της μοναδικής Κρητικής φιλοξενίας. Οι στρατηγικές αυτές επενδύσεις, καθώς και νέες που ακούγεται ότι θα ανακοινωθούν το 2026 αποτελούν ορόσημο για την επόμενη ημέρα της αλυσίδας.

Η νέα δομή

Η νέα δομή του Ομίλου Zeus που συμπληρώνει 10 έτη φέτος, που προχωρά σε rebranding καθορίζει την ποικιλομορφία και το βάθος του χαρτοφυλακίου του.

Οι τρεις διακριτές κατηγορίες – ZEUS Flagship, ZEUS Eleva και ZEUS Essence – αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εκφράσεις της φιλοσοφίας ZEUS:

ZEUS Flagship – Εμβληματικά ξενοδοχεία σε στρατηγικές τοποθεσίες πολιτιστικής, επιχειρηματικής ή τουριστικής σημασίας, οι πρεσβευτές του νέου brand.

ZEUS Eleva – Η premium συλλογή που εκφράζει την κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας ZEUS.

ZEUS Essence – Η αυθεντικότερη μορφή φιλοξενίας, ξενοδοχεία που έχουν σχεδιαστεί για ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσια σύνδεση με τον προορισμό και τους ανθρώπους του και αποτυπώνουν το Μεσογειακό τρόπο ζωής.

Όμιλος Daios

Εν τω μεταξύ, θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανάπτυξη ενός τουριστικού λιμένα μπροστά στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη έλαβε η εταιρεία Hellas Holiday Hotels AE, συμφερόντων της οικογένειας Δαΐου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του project, που προβλέπει την τροποποίηση χωροθέτησης του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα.

Μεταξύ άλλων, δε, βάσει της ΜΠΕ προτείνεται η μεταφορά του μετώπου της παραλίας αυτής κατά περίπου 25-26 μέτρα για να αυξηθεί η επιφάνειά της και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λουομένων. Στην υπάρχουσα παραλία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν το πολύ 100 ομπρέλες, σε σύνολο 717 κλινών του ξενοδοχείου.

Τα επιχειρήματα

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του λιμένα, η Επιτροπή ασπάζεται τη γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που επισημαίνει ότι ο φάκελος πρέπει να συμπληρωθεί πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμενικού έργου με στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθότερη έκδοση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).

Χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι πρέπει να «γίνει αποτύπωση των βενθικών κοινωνιών με χρήση drone ή άλλη κατάλληλη μέθοδο σε ολόκληρο τον κόλπο και όχι μόνο στη ζώνη δυνητικών επιπτώσεων, καθώς και συσχετισμός τους με το προτεινόμενο έργο. Εάν τμήμα των έργων χωροθετείται πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας ή άλλα προστατευόμενα μακροφύκη, τότε πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστεί αλλαγή του σχεδιασμού του έργου για προστασία των συγκεκριμένων ειδών, καθώς τα λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας».

Σε ό,τι αφορά την επέκταση της παραλίας και την αλλαγή μορφολογίας του φυσικού αναγλύφου, καταγράφηκε σύγκρουση απόψεων, καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της γνωμοδότησης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, «δεν δίνεται η δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία ούτε δικαιολογείται από κάποια αναγκαιότητα, εκτός από την αύξηση της εξυπηρέτησης περισσότερων λουομένων. Η αιτιολογία που αναφέρεται στη ΜΠΕ, για προστασία των λουομένων δεν ισχύει, εφόσον πίσω από την παραλία βρίσκονται υποδομές της ξενοδοχειακής μονάδας και όχι φυσικό έδαφος».

Η ξενοδοχειακή μονάδα Daios Cove έχει δυναμικότητα 300 δωματίων και απέχει περισσότερο των 4 χιλιομέτρων από την μαρίνα του Αγίου Νικολάου.