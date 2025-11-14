Η αγορά εργασίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζει μια σαφώς πιο θετική εικόνα, συνδυάζοντας τη μείωση της ανεργίας με ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξάνονται σταθερά, ενώ η μερική απασχόληση υποχωρεί. Η αλλαγή αυτή συνδέεται και με την αυξημένη συμμόρφωση στους κανόνες εργασίας σε κλάδους όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα, καθώς πολλές επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Διαρθρωτικές προκλήσεις και χαμηλή συμμετοχή

Παρά τη θετική τάση, παραμένουν σοβαρές διαρθρωτικές προκλήσεις. Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Οι γυναίκες συμμετέχουν μόλις κατά 53,6% έναντι 69,2% των ανδρών. Παράλληλα, μειώνεται η συμμετοχή των νέων ηλικίας 15–29 ετών, γεγονός που δείχνει ότι η ένταξη των νεότερων στην αγορά εργασίας παραμένει δυσκολότερη.

Αύξηση προσλήψεων και θετικό ισοζύγιο ροών

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το β’ τρίμηνο του 2025 οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ η μερική απασχόληση μειώθηκε κατά 11,4%. Η Eurostat καταγράφει την πτώση της μερικής απασχόλησης στο 5,7% του συνόλου, από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωζώνη (έναντι 18,7% της Ε.Ε.).

Το ισοζύγιο ροών μισθωτής εργασίας παραμένει θετικό, με 340.572 νέες θέσεις το α’ εξάμηνο του 2025. Οι προσλήψεις έφτασαν τις 1,76 εκατομμύρια, με το 57,3% να αφορά πλήρη απασχόληση. Οι κλάδοι εστίασης, καταλυμάτων και λιανικού εμπορίου κατέγραψαν τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού και του εμπορίου στην αγορά εργασίας.

Μείωση των κενών θέσεων εργασίας

Οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τις 35.286 το β’ τρίμηνο του 2025, πτώση 34,4% σε σχέση με πέρυσι. Οι περισσότερες κενές θέσεις εντοπίζονται στη δημόσια διοίκηση και κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία και κοινωνική μέριμνα, καθώς και στη μεταποίηση, αναδεικνύοντας συνεχιζόμενη ανάγκη για προσωπικό σε κρίσιμους τομείς.

Σταδιακή άνοδος της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό

Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε οριακά στο 61,3% από 61% το προηγούμενο έτος, παραμένοντας όμως μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ανεργία συνεχίζει την πτωτική πορεία της, διαμορφούμενη στο 8,9% (β’ τρίμηνο 2025) έναντι 10% το 2024, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν σε 423.000 άτομα, πτώση 10,9%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας εισέρχεται σε περίοδο μεγαλύτερης σταθερότητας, με ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και σημαντική μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, ιδίως για γυναίκες και νέους, που απαιτούν στοχευμένες πολιτικές για να αντιμετωπιστούν.