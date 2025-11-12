Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων, κινούμενη σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Aegean, της Elvalhalcor, της Viohalco και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,44%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.055,16 μονάδες (+1,52%).

Στη διάρκεια των τριών τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 3,36%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 255,22 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.301.254 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,75%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,64%), της Elvalhalcor (+3,64%), της Viohalco (+3,05%), της Εθνικής (+2,71%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,27%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-0,51%) και της Aktor (-0,22%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.055.929 και 12.124.190 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 45,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 41,14 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 29 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.