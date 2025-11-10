Άνοιξε, το μεσημέρι της Δευτέρας, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης (www.aade.gr/mythermansi).

Σημειώνεται πως αυτήν την ώρα η πλατφόρμα παρουσιάζει προβλήματα κατά τη σύνδεση, πιθανώς λόγω του μεγάλου όγκου χρηστών που επιχειρούν να εισέλθουν στο σύστημα.

Σημειώνεται πως η προθεσμία για την υποβολή λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το οποίο ξεκινάει από 100 ευρώ και φτάνει έως 800 ευρώ, ενώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φθάσει έως και 1.200 ευρώ.