Ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ μιλώντας στη συνεδρίαση της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC) που διεξάγεται στην Αθήνα αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενέργειας.

Συγκεκριμένα, είπε ότι με 800 εκατομμύρια ανθρώπους, το ένα δέκατο του πλανήτη να μην έχει καν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, η ηθική υπεροχή δεν είναι να λέμε ότι θα σώσουμε τον πλανήτη από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη το 2100 κατά 1-2 βαθμούς σύμφωνα με κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Η ηθική υπεροχή ανήκει στους ανθρώπους που πιστεύουν σε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια.

Επίσης, ανέφερε ότι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα του προέδρου Τραμπ είναι ειρήνη και ευημερία, καθώς η ενέργεια δεν είναι μία ακόμη βιομηχανία, αλλά το θεμέλιο όλων των βιομηχανιών. Αναφέρθηκε στις νέες προοπτικές που διανοίγονται με την τεχνητή νοημοσύνη η οποία δημιουργεί εκρηκτική ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια

Πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτερες επενδύσεις θα κατευθυνθούν σε περιοχές που παρέχουν χαμηλό κόστος ενέργειας. «Αν πάτε σε ένα μέρος του κόσμου που έχει μια σειρά πολιτικών που οδηγούν σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, θα χάσετε το επόμενο κύμα επενδύσεων που θα οδηγήσει σε αυτή την επανάσταση. Αυτό θα επηρεάσει τη βιομηχανία και, στη συνέχεια, την τεχνητή νοημοσύνη που ακολουθεί, τη ρομποτική και τη μηχανική», είπε. «Έχω μεγάλες ανησυχίες και νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλες ανησυχίες για την ΕΕ γενικά, για το ρυθμιστικό κόστος που την επιβαρύνει», κατέληξε, επισημαίνοντας τον κίνδυνο «οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη να χάσουν αυτό το επόμενο κύμα λόγω της ρυθμιστικής κόπωσης».

Τον υπουργό Εσωτερικών προσφώνησε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία αναφερόμενη στη σημερινή συμφωνία συμμετοχής της ExxonMobil στην παραχώρηση του «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία που υπογραμμίζει την ισχύ της συμμαχίας των δύο χωρών.