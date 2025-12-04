Για δύο έως τέσσερις εβδομάδες θα μείνει εκτός παρκέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τραυματίστηκε στη νίκη Μιλγουόκι Μπακς επί των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Ο Greek Freak είχε λείψει από τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του λόγω θλάσης στους προσαγωγούς και τώρα στάθηκε ξανά άτυχος καθώς λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στη δράση τραυματίστηκε ξανά.

Ο Αντετοκούνμπο, όπως έγινε γνωστό, υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN θα μείνει εκτός δράσης για δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Πρόκειται, φυσικά, για πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους Μπακς καθώς ο Γιάννης είναι ο ηγέτης της ομάδας και η απουσία του είναι εξαιρετικά δύσκολο ως απίθανο να καλυφθεί από τους συμπαίκτες του.