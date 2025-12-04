Ο Άρης ζήτησε την αντικατάσταση του διαιτητή του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, για τον οποίο είχε γίνει χαμός πριν δύο χρόνια στη Σερβία, μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Ερυθρού Αστέρα.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε ότι ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είναι στην κατηγορία Elite της UEFA, θα είναι ο ρέφερι στο ντέρμπι της Τούμπας για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένας ορισμός που δεν άρεσε καθόλου στους «κίτρινους», οι οποίοι με ανακοίνωσή τους ζήτησαν την αντικατάστασή του.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ορισμός του Γιοβάνοβιτς προκαλεί αντιδράσεις από ομάδα καθώς πριν δύο χρόνια στον Ερυθρό Αστέρα είχαν γίνει έξαλλοι όταν είχαν ενημερωθεί πως θα ήταν ο ρέφερι στο ντέρμπι με την Παρτίζαν. Όπως ο Άρης τώρα, έτσι και ο Αστέρας τότε, είχε ζητήσει την αντικατάστασή του, με τον πρόεδρο του συλλόγου, Σβετόζαρ Μιχαΐλοβιτς, να αναφέρεται στις σχέσεις του με την Παρτίζαν.

«Μας εξέπληξε δυσάρεστα η ανακοίνωση στα Μέσα ενημέρωσης ότι ο διαιτητής Σρτζάν Γιοβάνοβιτς θα οριστεί ως ο κύριος διαιτητής του 171ου αιώνιου ντέρμπι μεταξύ της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία εννέα χρόνια, ο μόνος διαιτητής για τον οποίο ο Ερυθρός Αστέρας έχει ζητήσει εξαίρεση από τα παιχνίδια του, ήταν ο Γιοβάνοβιτς. Είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτίζαν, η οικογένειά του εργαζόταν για την Παρτίζαν», είχε πει τότε ο Μιχαΐλοβιτς.