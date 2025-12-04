Η ΚΕΔ όρισε τον Σέρβο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ως διαιτητή του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη την Κυριακή (7/12) και τον Ιταλό Αλεάντρο Ντι Πάολο στο VAR, με τους «κίτρινους» να ζητάνε, μέσω ανακοίνωσης, την αντικατάστασή τους.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Τετάρτη (3/12) για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας και την Κυριακή (7/12) θα αναμετρηθούν στην Τούμπα για το πρωτάθλημα, με την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να ανακοινώνει τους ορισμούς των διαιτητών.

Ορισμοί που δεν άρεσαν καθόλου στους «κίτρινους» όμως, οι οποίοι είχαν παράπονα από τη διαιτησία στον αγώνα του κυπέλλου και ζητάνε αντικατάσταση του ρέφερι και του υπεύθυνου για το VAR στο ντέρμπι της Κυριακής.

Η σχετική ανακοίνωση του Άρη αναφέρει τα εξής: «Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι…

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής».