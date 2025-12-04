Μια πρώην «Δασκάλα του Μήνα» από το Κάνσας, η 30χρονη Νικόλ Ερνάντεζ, γνωστή και ως Νίκι Μπέιρντ, πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη για τον ισχυρισμό ότι διατηρούσε ανάρμοστη σχέση με μαθητή, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία περιλάμβανε επανειλημμένες σεξουαλικές συνευρέσεις στο πίσω κάθισμα του τζιπ της.

Η σύλληψή της έγινε τον Μάιο, με τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες για παράνομη σχέση με έναν 16χρονο μαθητή, η οποία φέρεται να ξεκίνησε όταν εκείνος ήταν ακόμη δευτεροετής, όπως αναφέρει το KSNW News. Το ένταλμα σύλληψης αναφέρει πως η Μπέιρντ φέρεται να τον χειραγώγησε, να τον απομάκρυνε από τους φίλους και την οικογένειά του και να ανέπτυξε σταδιακά μια σχέση που απέκτησε σεξουαλικό χαρακτήρα στις αρχές του 2024. Την Τρίτη, δικαστής αποφάσισε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία ώστε η καθηγήτρια καλλιτεχνικών να οδηγηθεί σε δίκη και η υπόθεση να εισέλθει στο επόμενο στάδιο.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Οι πρώτες ανησυχίες για τη συμπεριφορά της καταγράφηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2023–2024 στο Λύκειο North της Γουίτσιτα, όταν ένας καθηγητής ενημέρωσε τη διευθύντρια Κριστίνα Μάρεϊ ότι η Μπέιρντ περνούσε υπερβολικά μεγάλο χρόνο με έναν μαθητή, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα The Wichita Eagle. Δικαστικά αρχεία αναφέρουν ότι ένας άλλος διαχειριστικός υπεύθυνος ανέλαβε να εξετάσει τις ανησυχίες, χωρίς όμως να υπάρχουν τεκμηριωμένες ενέργειες για το εάν ακολούθησε κάποια διαδικασία. Το θέμα δεν προχώρησε για περισσότερο από έναν χρόνο. Η έρευνα ξεκίνησε τελικά στις 19 Μαΐου, όταν αστυνομικός της μονάδας «Exploited and Missing Child Unit» έλαβε πληροφορία σχετικά με ανάρτηση στο Instagram που υπονοούσε σχέση μεταξύ της καθηγήτριας και ενός πρώην μαθητή της σχολικής περιφέρειας.

Όταν η διευθύντρια Μάρεϊ ενημερώθηκε για την έρευνα, φέρεται να ανέφερε στις αρχές πως η Μπέιρντ της είχε ομολογήσει ότι είχε «έρθει πολύ κοντά» στον μαθητή. Σύμφωνα με το ένταλμα, η Μπέιρντ παραδέχτηκε πως είχε «ξεπεράσει τα όρια» και ισχυρίστηκε ότι η σχέση ήταν μόνο συναισθηματική και ξεκίνησε μετά την αποφοίτηση του μαθητή. Αργότερα όμως φέρεται να διόρθωσε τον ισχυρισμό της, λέγοντας ότι η σχέση άρχισε ενώ εκείνος ήταν ακόμη τελειόφοιτος. Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι όλα τα φερόμενα περιστατικά συνέβησαν πριν από την αποφοίτηση του μαθητή.

Ο πρώην μαθητής, πλέον ενήλικας, εξήγησε στους ερευνητές ότι η Μπέιρντ ήταν καθηγήτριά του στο γυμνάσιο και αργότερα στο λύκειο. Η αναφορά σύλληψης περιγράφει καταγγελίες για χειραγώγηση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών του ετών, με την επαφή να ξεκινά από ιδιωτικές αλληλεπιδράσεις στην τάξη. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι «περιέγραψε πώς εκείνη τον έκανε φίλο της και μετά τον απομόνωσε από τους άλλους», όπως αναφέρει το The Wichita Eagle. Το ένταλμα προσθέτει ότι οι συναντήσεις στην τάξη πριν και μετά το σχολείο εξελίχθηκαν σε σωματική επαφή το προτελευταίο έτος, με τη Μπέιρντ να τον αγγίζει, να του τρίβει την πλάτη και τους ώμους και να ζητά ή να απαιτεί αγκαλιές. Ο μαθητής ανέφερε ότι περνούσαν σημαντικό χρόνο μαζί, συχνά μόνοι, είτε στην τάξη είτε στο γραφείο της.

Η φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά επεκτάθηκε εκτός σχολείου όταν η καθηγήτρια του έδωσε τον αριθμό του κινητού της, σύμφωνα με την Daily Mail. Οι αρχικές συνομιλίες για το σχολείο έγιναν σύντομα προσωπικές και σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα η Μπέιρντ του εκμυστηρεύτηκε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στον γάμο της. Τα μηνύματα εξελίχθηκαν σε χειρόγραφα σημειώματα, πολλά από τα οποία αποκάλυπταν τη ρομαντική της έλξη προς εκείνον. Σε μία επιστολή, σύμφωνα με το ένταλμα, έγραφε: «Ελπίζω και προσεύχομαι κάποια μέρα να έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί σου». Σε άλλη φέρεται να σημείωνε: «Ξέρω ότι σ’ αγαπώ».

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς του μαθητή, η Μπέιρντ φέρεται να άρχισε να τον συναντά εκτός σχολείου. Στα μέσα της χρονιάς, του ζήτησε να τη συνοδεύσει σε κέντρο τεχνών για μια δουλειά και με την άδεια της μητέρας του εκείνη φέρεται να τον κράτησε από το χέρι για πρώτη φορά. Μετά τη δεύτερη επίσκεψη σε μουσείο τέχνης, η Μπέιρντ φέρεται να άφησε σημειώματα τόσο στον μαθητή όσο και στη μητέρα του, ευχαριστώντας για τη συμμετοχή του. Η σωματική επαφή φέρεται να εντάθηκε στο σχολείο, με τη Μπέιρντ να τον φιλά στον λαιμό κατά τις αγκαλιές και να προσπαθεί να οργανώσει συναντήσεις εκτός σχολείου, ρωτώντας τον επανειλημμένα «αν ήθελε να τον φιλήσει». Το ένταλμα αναφέρει ότι εκείνος ήταν νευρικός αλλά τελικά συμφώνησε.

Σεξ στο αυτοκίνητο

Ο μαθητής είπε στους ερευνητές ότι λίγο πριν από την αποφοίτηση η Μπέιρντ τον άγγιξε ανάρμοστα και του ζήτησε να ανταποδώσει, μετά από μια έκθεση τέχνης. Την τελευταία εβδομάδα πριν την αποφοίτηση, φέρεται να τον κάλεσε στο γραφείο της τρεις φορές και να του είπε να την αγγίξει ενώ του έλεγε λόγια που τον ενθάρρυναν να συνεχίσει. Τη νύχτα της αποφοίτησης, σύμφωνα με την κατάθεση, τον κάλεσε σε μια γειτονιά και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνουν σεξ στο αυτοκίνητό της, με τα έγγραφα να αναφέρουν ότι εκείνος ένιωσε πίεση αλλά συμφώνησε. Η Μπέιρντ φέρεται να του είπε ότι «δεν θα μπουν σε μπελάδες επειδή αποφοίτησε». Μετά το περιστατικό, του προσέφερε αλκοόλ από κάτω από το κάθισμα, όμως εκείνος αρνήθηκε.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με τα μαθήματα των τελειόφοιτων ολοκληρωμένα, η Μπέιρντ φέρεται να συναντούσε τον μαθητή τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα για σεξουαλική δραστηριότητα στο πίσω κάθισμα του τζιπ της. Μετά την αποφοίτησή του, κατέθεσε ότι έλαβε γυμνές φωτογραφίες από τη Μπέιρντ και ότι υπήρξαν επιπλέον σεξουαλικές συνευρέσεις. Κράτησε ορισμένες φωτογραφίες «γνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να τις χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικά στοιχεία». Αργότερα διέκοψε κάθε επικοινωνία όταν κατάλαβε ότι η σχέση ήταν ανάρμοστη και ότι είχε χειραγωγηθεί. Παρ’ όλα αυτά, το ένταλμα σημειώνει ότι η Μπέιρντ συνέχισε να πηγαίνει στη δουλειά του και μία φορά άφησε γλυκά πάνω στο αυτοκίνητό του.

Ο μαθητής μίλησε τελικά στην οικογένειά του και τους έδειξε τις γυμνές φωτογραφίες και τα σημειώματα της Μπέιρντ, τα οποία παραδόθηκαν στις αρχές. Η εκπαιδευτικός συνελήφθη στις 22 Μαΐου, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και αποφυλακίστηκε λίγες ημέρες αργότερα αφού κατέβαλε εγγύηση 50.000 δολαρίων. Η επίσημη απαγγελία κατηγοριών έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου.