Με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό του Europa League, η UEFA αποθέωσε τον Ανάς Ζαρουρί για μια συγκεκριμένη ενέργειά του στον πρόσφατο αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Στουρμ Γκρατς.

Οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη κόντρα στους Αυστριακούς χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-1, στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία όμως προτίμησαν να εστιάσουν στον Μαροκινό εξτρέμ.

Ο Ζαρουρί ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στο παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς και μια ντρίμπλα που έκανε με «τούνελ», περνώντας δηλαδή τη μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, άρεσε τόσο πολύ στην UEFA ώστε να γίνει σχετική ανάρτηση.

Ο 25χρονος Μαροκινός εξτρέμ έχει συνολικά 19 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ στη φετινή σεζόν, με την καλύτερή του εμφάνιση να είναι αυτή κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις, όταν είχε πετύχει χατ-τρικ οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στην εκτός έδρας νίκη με 4-1.