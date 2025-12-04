Η νέα κακοκαιρία Byron πλήττει από το απόγευμα την Αττική, προκαλώντας προβλήματα σε όλο το λεκανοπέδιο. Οι δρόμοι έχουν επιβαρυνθεί, ενώ η κίνηση παραμένει αυξημένη λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προειδοποιεί για δύσκολη νύχτα, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα social media: «Διαδοχικές διελεύσεις καταιγίδων από τα νότια τμήματα του Ιονίου και του Λιβυκού μέσω του Μυρτώου Πελάγους κινούνται Β-ΒΑ. Προς τα μεσάνυχτα και μετά το μέγιστο των βροχοπτώσεων.»

Παράλληλα, το 112 απέστειλε νωρίτερα μήνυμα στους κατοίκους της Αττικής, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφύγουν υπόγειους χώρους, μέχρι να υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Διασώσεις, προβλήματα στους δρόμους και μέτρα πολιτικής προστασίας

Η κακοκαιρία Byron εκδηλώνεται σήμερα Πέμπτη σε όλη τη χώρα, από τη Μακεδονία έως την Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται 8 περιφέρειες, με την προειδοποίηση να ισχύει και για την Αττική.

Στη Λακωνία, σκηνές που σοκάρουν καταγράφονται σε περιοχές όπως η Σκάλα, όπου η ΕΜΑΚ έχει προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς κατοίκων και οχημάτων από πλημμυρισμένα σημεία. Όπως σημειώνει το Forecast Weather Greece, σε ένα περιστατικό τρεις επιβάτες απεγκλωβίστηκαν έγκαιρα από όχημα που είχε βυθιστεί σε νερά, με τις προσπάθειες των διασωστών να γίνονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μετά την επιδείνωση του φαινομένου, πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι ΟΤΑ και συναρμόδιων φορέων. Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής.

παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής. Οι Ένοπλες Δυνάμεις , η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

, η και το βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία , ο ΔΕΔΔΗΕ , ο ΑΔΜΗΕ , το ΕΚΑΒ και οι παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

, ο , ο , το και οι παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας, Υποδομών, Περιβάλλοντος, Εργασίας, Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Προληπτικά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο. Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, κλειστά παραμένουν τα νυχτερινά σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας, κλειστές θα παραμείνουν αύριο 5/12/2025 σχολικές μονάδες σε διάφορους δήμους, όπως Ορεινά Καλαμπάκας, Διον Ολύμπου, Κατερίνης, Ρόδου, Κάσου, Τήλου, Σύμης, Καστελόριζου, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα και Μονεμβασιάς. Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους δήμους για την άμεση ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων.