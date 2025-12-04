Μήνυμα του 112 απεστάλη στους κατοίκους της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας, το οποίο τους καλεί να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και υπόγειους χώρους.

Νωρίτερα, εξάλλου, στην Αττική σημειώθηκε έντονη καταιγίδα, η οποία προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές, καθώς η κακοκαιρία «Byron» σαρώνει τη χώρα.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κερατσίνι, Γαλάτσι, κέντρο, Καλλιθέα και Πετράλωνα είναι μερικές από τις περιοχές, στις οποίες καταγράφηκαν ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.