Η κακοκαιρία Byron, που ήδη πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρούς ανέμους και καταιγίδες, κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στη Χαλκίδα. Την ίδια ώρα, πολλά σχολεία θα είναι κλειστά αύριο.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης 4/12, σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Εύβοια με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί άξονες να έχουν προβλήματα, ενώ όσο περνά η ώρα, η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Σε συναγερμό η Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία Byron με την Πολιτική Προστασία στην Εύβοια να έχει τεθεί σε «κόκκινο συναγερμό», καθώς ήδη εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, σύμφωνα με το evianews.

Η έντονη βροχόπτωση στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει σοβαρό μποτιλιάρισμα σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται ιδιαίτερα αργά και με μεγάλη δυσκολία.