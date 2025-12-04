Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, τα μαθήματα στα σχολεία των περιοχών, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων (μετά από τις σχετικές αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών) λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Τα κλειστά σχολεία

Εκτός από τα νησιά του Αιγαίου όπου έχει ήδη αποφασιστεί η διακοπή λειτουργίας των σχολείων, κλειστές θα παραμείνουν και οι σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής

Μέχρι στιγμής, οι Δήμοι που έχουν λάβει οριστική απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων την Παρασκευή (5/12) είναι οι εξής: