Σαράντα λεπτά σφοδρής βροχής εξαιτίας της κακοκαιρίας «Byron» αποδείχθηκαν αρκετά για να δημιουργήσουν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλούς δήμους της Αττικής. Ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι του λεκανοπεδίου πλημμύρισαν, σε ορισμένες περιοχές η κατάσταση ήταν ακόμη πιο ακραία.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που κατέγραψε πολίτης στην Καλλιθέα, όπου η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε ένα επικίνδυνο φαινόμενο.

Ειδικότερα, στη διασταύρωση των οδών Σκρα και Ανδρομάχης, καθώς και στη γωνία Δημοσθένους και Σκρα, από το δίκτυο αποχέτευσης αναδύθηκε με δύναμη μεγάλη ποσότητα νερού, δημιουργώντας ένα είδος «σιντριβανιού».

Τα βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media, καταγράφει το φαινόμενο, καθώς το φρεάτιο μην έχοντας την δυνατότητα να δεχτεί άλλο νερό το εκτοξεύει προς τα πάνω. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος ήταν δύσκολα προσπελάσιμος και άκρως επικίνδυνος, οχήματα επιχειρούσαν να κινηθούν μέσα στο χάος.