Ο Ηρακλής και ο Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 για την 4η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, είναι ισόβαθμοι και το παιχνίδι του «γηραιού» με τον Ολυμπιακό θα κρίνει ποια εκ των δύο ομάδων θα πάρει την πρόκριση.

Οι Θεσσαλονικείς και οι Αγρινιώτες είχαν από 3 βαθμούς πριν την έναρξη του παιχνιδιού και μετά το τέλος του έχουν από 4, με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά το ποια εκ των δύο ομάδων θα συνεχίσει στη διοργάνωση.

Αυτό θα ξεκαθαρίσει μετά τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, με τα πράγματα να έχουν ως εξής: Αν ο «γηραιός» πάρει έστω την ισοπαλία θα συνεχίσει στο κύπελλο και ο Παναιτωλικός θα αποκλειστεί, αν αντιθέτως νικήσουν οι «ερυθρόλευκοι», σενάριο που είναι και το πιο πιθανό, τότε θα συνεχίσει στη διοργάνωση ομάδα του Αγρινίου.

Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι για το ματς του Καυτανζογλείου, στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μόνο μία καλή φάση και ήταν για τον Παναιτωλικό, με τον Σμυρλή να πατάει στην περιοχή στο 25΄ και να κάνει το σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Νικοπολίδης.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες, στο 59′ με τον Μωϋσίδη και στο 68′ με τον Ντοβεντάν, κανείς εκ των δύο όμως δεν κατάφερε να βρει στόχο με σουτ από το ύψος του πέναλτι.

Ηρακλής (Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς): Νικοπολίδης, Κατσίκας, Βιτλής, Δημητρίου, Σιδεράς, Παναγιωτίδης (63’ Ντουρμισάι), Φοφανά, Χάινριχ (63’ Χάμοντ), Ντοβεντάν, Μωυσίδης, Κούστα (63’ Μαχαίρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς, Γκαρσία, Νικολάου, Μιγκέλ Λούις (58’ λ.τρ. Ματσάν, Μπελεβώνης (66’ Μαυρίας), Εστεμπάν (58’ Μπουχαλάκης), Τσούρα, Σμυρλής (58’ Μίχαλακ), Άλεξιτς.