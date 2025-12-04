Ανοδικά εξακολουθεί να κινείται η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταγράφοντας διαδοχικά ρεκόρ ως προς την προσφορά καταλυμάτων, την ώρα που η ζήτηση διατηρείται σε σταθερά επίπεδα. Παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2025 έχουν τεθεί σε ισχύ κυβερνητικές αποφάσεις που περιορίζουν σημαντικά την είσοδο νέων ακινήτων τύπου Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, η συνολική δυναμική του κλάδου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Ήδη από τον Απρίλιο, ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών έχει σταθεροποιηθεί πάνω από το όριο του 1 εκατομμυρίου, επίπεδο που διατηρείται για μήνες, υπογραμμίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ενεργούς και ανθεκτικούς κλάδους της ελληνικής τουριστικής οικονομίας.

Η εικόνα του καλοκαιριού αλλά και του Οκτωβρίου δείχνει ότι η θετική πορεία αναμένεται να παραμείνει έως το τέλος του έτους, παρά τις εποχικές διακυμάνσεις και τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, η περίοδος Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφει συνεχή αύξηση στον αριθμό των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η ανοδική αυτή τάση, η οποία ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε σημαντικά το 2024, αποδεικνύει ότι η αγορά παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και τα εμπόδια για νέες εγγραφές.

Τον Οκτώβριο, τα ενεργά καταλύματα ανήλθαν σε 234.000, καταγράφοντας εποχική υποχώρηση, αλλά παραμένοντας αυξημένα κατά 9.000 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.

Οι διαθέσιμες κλίνες έφτασαν τα 1,03 εκατομμύρια, υψηλότερες κατά 38.000 από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως σημειώνεται, «το όριο του ενός εκατομμυρίου κλινών διατηρείται σταθερά από τον Απρίλιο και μετά», γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατηρήσιμη δυναμική του κλάδου.

Το κυβερνητικό «φρένο» στο κέντρο της Αθήνας – Τι έχει αλλάξει για νέα ακίνητα

Το 2025 αποτελεί χρονιά σημαντικών αλλαγών για τη βραχυχρόνια μίσθωση, καθώς εφαρμόζονται νέοι περιορισμοί που επηρεάζουν άμεσα την Αθήνα.

Στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, εφόσον δεν είχαν καταχωρηθεί έως το τέλος του 2024.

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου 2025, όλα τα καταλύματα πρέπει να πληρούν αυστηρότερες τεχνικές, υγειονομικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις — όπως κατοικία κύριας χρήσης, πυρασφάλεια, ηλεκτρική ασφάλεια, φυσικό αερισμό και ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Για μη συμμόρφωση προβλέπονται υψηλά πρόστιμα, ξεκινώντας από 5.000 ευρώ.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που στόχο έχουν τον έλεγχο του υπερκορεσμού και της στεγαστικής πίεσης στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ουσιαστικά φέρει πάγωμα στην είσοδο νέων μονάδων σε βασικές περιοχές της πόλης.

Ωστόσο, όπως δείχνουν τα συνολικά στοιχεία, η υφιστάμενη δυναμική της αγοράς παραμένει ισχυρή, με την προσφορά και τη ζήτηση να μην επηρεάζονται άμεσα από τους περιορισμούς.

Σταθεροποίηση στον χρόνο παραμονής και κυριαρχία αλλοδαπών επισκεπτών

Η μέση διάρκεια παραμονής τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε στις 3,8 διανυκτερεύσεις, στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση μετά την καλοκαιρινή αιχμή.

Στο δεκάμηνο η μέση διάρκεια παραμονής παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του μοντέλου βραχυχρόνιας φιλοξενίας.

Παράλληλα, η κυριαρχία των αλλοδαπών επισκεπτών παραμένει σαφής: τον Οκτώβριο η συμμετοχή τους άγγιξε το 88%, έναντι 12% των ημεδαπών. Η επιμονή αυτού του ποσοστού ακόμη και μετά την καλοκαιρινή περίοδο επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα της αγοράς και την ανθεκτικότητα της ζήτησης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική μετατόπιση στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, με όλο και περισσότερους να επιλέγουν την Ελλάδα στις ενδιάμεσες περιόδους (Μάρτιος–Μάιος και Σεπτέμβριος–Οκτώβριος). Η τάση αυτή συμβάλλει στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στη σταθερότητα της ζήτησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η Αθήνα συγκαταλέγεται το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στους 20 κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διεθνές τουριστικό της αποτύπωμα.