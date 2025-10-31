Εξισορροπείται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, η οποία σε αριθμούς κλινών έχει υπερκεράσει αυτή των ξενοδοχείων. Μολονότι οι αλλαγές της νομοθεσίας ακόμη δεν έχουν εισέλθει σε ρυθμούς εφαρμογής, η αγορά δείχνει να οδεύει στη λεωφόρο της σταθεροποίησης.

Ανατέμνοντας τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου της λεγόμενης Airbnb αγοράς, διαπιστώνεται άνοδος 2% της πληρότητας που κατέγραψαν τα καταλύματα σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA. Σε επίπεδο μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) διαπιστώνεται συρρίκνωση κατά 4% σε ετήσια βάση, στα 169 ευρώ και πτώση 2% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), στα 100 ευρώ.

Αν και η πληρότητα της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων αυξήθηκε σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας το 59%, μειώθηκε απότομα από το 76% του Αυγούστου, στοιχεία που αναδεικνύουν «τη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής αγοράς από την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα καταλύματα, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 3% περίπου, με τη ζήτηση να ενισχύεται επίσης σε μεγαλύτερο βαθμό, στο συν 7% περίπου.

Η επιμήκυνση

Την ίδια στιγμή, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα ενδυναμώνει το μερίδιό της στους shoulder months, δηλαδή στους μήνες που προηγούνται ή έπονται της περιόδου υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με την AirDNA, η Αθήνα και η Ρόδος έχουν καταφέρει να κερδίσουν πόντους στην επιμήκυνση της σεζόν, με την αμιγώς καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, να χάνει λίγη από τη δυναμική της.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αθήνα το μερίδιο της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων αυξήθηκε το διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Μάιο και από το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου από το 39% το 2019 στο 41% το 2024, τη στιγμή που το αντίστοιχο μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 32% σε 30%. Η ζήτηση κατά τους χειμερινούς μήνες παρέμεινε σταθερή περίπου στο 29%, ενισχύοντας τη δύναμη της πόλης ως προορισμού όλο το χρόνο.

Παρόμοιο είναι και το μοτίβο που παρουσιάζει η Ρόδος, ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Ως εκ τούτου, η ζήτηση κατά τους shoulder months αυξήθηκε από 39% το 2019 σε 41% το 2024, ενώ το μερίδιο του καλοκαιριού μειώθηκε από 51% σε 50%. Αν και ο χειμώνας εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 9-11% της αγοράς, η τάση υποδηλώνει ότι οι επισκέπτες παρατείνουν τα ταξίδια πέρα από τους μήνες αιχμής.

Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της η AirDNA, «τα τελευταία χρόνια, η συμπεριφορά των επισκεπτών έχει αρχίσει να αλλάζει, με περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν να επισκέπτονται την Ελλάδα εκτός της περιόδου αιχμής. Στην προκειμένη περίπτωση, η περίοδος αυτή αφορά τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο και Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο».

«Το ηπιότερο κλίμα, οι χαμηλότερες τιμές και η μειωμένη κίνηση συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ισορροπία της ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μια εξέλιξη που ωφελεί τόσο τους αστικούς όσο και τους παραθεριστικούς προορισμούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Κρήτη

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ακολουθεί η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Κρήτη, με τα καταλύματα τύπου Airbnb να αριθμούν περί τα 32.500 σε αριθμό τον Αύγουστο από 21.000 περίπου και μέσα σε μια πενταετία.

Αντιστρόφως ανάλογα με την προσφορά καταλυμάτων τύπου Airbnb κινήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η μέση ημερήσια τιμή στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Lighthouse, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο Short Stay Crete Conference που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο.

Με εξαίρεση τον Φεβρουάριο, όταν και καταγράφηκε άνοδος 4,5%, η μέση τιμή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι χαμηλότερη από εκείνη του 2024. Για παράδειγμα, στο peak της σεζόν η μέση τιμή ανήλθε 260 ευρώ περίπου, όταν το αντίστοιχο ποσό έναν χρόνο πριν είχε ξεπεράσει τα 285 ευρώ. Η μικρότερη μείωση σημειώθηκε τον Ιανουάριο στο μείον 1,6% και η μεγαλύτερη, στο μείον 20,3%, τον Μάιο, όταν το σχετικό ποσό ανήλθε στα 181 ευρώ έναντι 227 ευρώ το 2024.

Σε ό,τι αφορά την πληρότητα το 2025, με εξαίρεση τον Μάιο, χαρακτηρίστηκε από άνοδο, με τον Αύγουστο να καταγράφει οριακή αύξηση σε ετήσια βάση και να ανέρχεται στο 70% περίπου.

Σήμερα το μερίδιο της Κρήτης ως προς τις βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμορφώνεται στο 14% περίπου σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τέλος, με βάση τα στοιχεία της Booking, η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη μεγαλόνησο το διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο κατέγραψε αύξηση 16% σε επίπεδο εσόδων, με τον αριθμό των διανυκτερεύσεων να ενισχύεται κατά 8% και την προσφορά διαθέσιμων καταλυμάτων να αυξάνεται σε ποσοστό 6,9% σε ετήσια βάση. Ανοδικά στο συν 7% κινήθηκε και η μέση ημερήσια τιμή (ADR).