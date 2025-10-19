Υψηλής προστιθέμενης αξίας επενδύσεις αναδιαμορφώνουν το προϊόν των ξενοδοχείων της «Λάμψα». Πρόκειται για projects που βάζουν ποιοτικές πινελιές στον καμβά του τουρισμού της χώρας, ενώ παράλληλα αποτελούν και το σηματωρό στη μετατροπή της Ελλάδας σε top wellness προορισμό!

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη επί θύραις βρίσκεται εκτενές και θαλερό πρόγραμμα αναβάθμισης των πολυτελών ξενοδοχείων «Μεγάλη Βρετανία» και «King George». Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επέκταση της δυναμικότητας του «Μεγάλη Βρετανία» με 18 εμβληματικές σουίτες προς την πλευρά της Οδού Βουκουρεστίου (Αθηνογένη), ενώ σχεδιάζεται η επέκταση και ανακατασκευή του spa. Επίσης, ολοκληρώθηκε η μετατροπή του lobby του «King George» σε πολυτελές bar-restaurant.

Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό πλάνο του ομίλου «Λάμψα», στα σκαριά βρίσκεται το project της ανάπλασης του Elatos Resort Emblems Collection (δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι θα είναι το ακριβές όνομα της μονάδας) στον Παρνασσό, σε έκταση 100 στρ., δαπάνης άνω των 30 εκατ. ευρώ. Το άνοιγμα της αυλαίας της μονάδας τοποθετείται το Νοέμβριο του 2027. Η μεταμόρφωση του πολυτελούς ορεινού σαλέ, που θα λειτουργεί σε ετήσια βάση, θα θέσει νέα πρότυπα προσιτής πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας, δημιουργώντας ένα από τα κορυφαία κέντρα ευεξίας στην Ευρώπη, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της Emblems Collection του ομίλου Accor.

Όπως υπογραμμίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Λάμψα, κ. Αναστάσιος Χωμενίδης, το Elatos Resort Emblems Collection στον Παρνασσό αποτελεί «ένα στοίχημα για τον κλάδο από την εταιρεία που διαθέτει τη ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και η οποία οφείλει να δημιουργεί ένα όραμα για την αγορά».

Μαρούσι

Την ίδια στιγμή, στην τελική ευθεία εισέρχεται η κάθοδος του Καζίνο Πάρνηθας στα Βόρεια Προάστια.

Ειδικότερα, το Project Voria, που διαλαμβάνει χώρα στο Μαρούσι, θα αποτελέσει την κορωνίδα της ψυχαγωγίας για τα Βόρεια Προάστια, τοποθετώντας τα στο χάρτη ως προορισμό. Το δε Entertainment Καζίνο, μαζί με το πολυτελές δυναμικότητας 150 δωματίων ξενοδοχείο -που κατά πληροφορίες αποφασίστηκε να λειτουργήσει υπό τη σκέπη της αλυσίδας MGallery Collection του Ομίλου Accor- αναμένεται να ανοίξουν ταυτόχρονα τις πύλες τους το Μάιο του 2028.

Ήδη οι πρώτες μπουλντόζες εισήλθαν στο κτήμα Δηλαβέρη πριν από 2 μήνες περίπου για την υλοποίηση του Project Voria, που αφορά στη μετεγκατάσταση του ιστορικού καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για επένδυση δαπάνης 300 εκατ. ευρώ περίπου, μαζί με τα συνακόλουθα συγκοινωνιακά έργα που θα αποσυμφωρήσουν την ήδη επιβαρυμένη περιοχή. Οι άδειες ολοκληρώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι και η αρχική συμφωνία έγινε με την METKA του Ομίλου Μυτιληναίου, που ξεκίνησε τις πρόδρομες εργασίες. Όπως προαναφέρθηκε, η επένδυση υλοποιείται από την North Star Entertainment, στην οποία μετέχουν κατά 49% το ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ και κατά 51% η Athens Resort Casino, στην οποία επικυριαρχούν οι οικογένειες Λασκαρίδη και Κόκκαλη μέσω της Regency Entertainment.

Το έργο

Το Voria κατασκευάζεται σε έκταση 52 στρεμμάτων, από τα οποία 25 παραχωρούνται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις και χώρους πρασίνου. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει: καζίνο τελευταίας τεχνολογίας, 5 αστέρων ξενοδοχείο, συνεδριακό αμφιθέατρο 1.400 θέσεων, επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας, 836 θέσεις στάθμευσης και πισίνες και υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας. Υπογραμμίζεται ότι η δυναμικότητα επισκεψιμότητας εκτιμάται σε 4.000 άτομα ημερησίως, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αποτελέσματα

Όπως σημειώνουν κύκλοι της αγοράς, ο τζίρος του «Μεγάλη Βρετανία» εκτιμάται ότι θα εμφανίσει άνοδο της τάξεως του 4-5% στη χρήση του 2025 σε σχέση με το 2024, το Athens Capital MGallery θα παρουσιάσει αύξηση κατά 5%, τα μεγέθη του συνολικού τζίρου της Λάμψα θα αναρριχηθούν κατά 3% στα 129 εκατ. ευρώ, με +2% το EBITDA στα 40 εκατ. ευρώ περίπου, οι δε τιμές κινήθηκαν μεσοσταθμικά στο +2,3%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου της Λάμψα, πτωτικά κινούνται τα δύο ξενοδοχεία του ομίλου στη Σερβία, που σε αντίθεση με εκείνα στην Αθήνα, κατέγραψαν πτώση τζίρου για το Α’ εξάμηνο του έτους, επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της εισηγμένης.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του ομίλου, επηρεάστηκε αρνητικά από αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κ.λπ.), καθώς και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων και παγίων λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων. Την κερδοφορία της εισηγμένης ροκάνισε και η αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας, λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού.

Η αύξηση των εξόδων διοίκησης του ομίλου οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων, με επιπλέον αμοιβές και έξοδα προσωπικού ποσού 431 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.