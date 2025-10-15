Με βατήρα τον κλάδο του τουρισμού, ενισχύονται σημαντικά οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε Χαλκιδική, Πόρτο Χέλι και Ρόδο, επενδύσεις που ξεπερνούν αθροιστικά το 1,2 δισ. ευρώ αναμένεται να βάλουν ξεχωριστή πινελιά στο κάδρο του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής, ύψους 388,1 εκατ. ευρώ, έχει στα σκαριά η ONYX Τουριστική Α.Ε.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε έκταση 650 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Ζησιάδη (στο παρελθόν συνέταιροι με την οικογένεια Ανδρεάδη επίσης στη Σάνη), με το συνολικό ύψος, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς γης, να προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το Προεδρικό Διάταγμα για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ του project αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου τα τρία χρόνια από την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, σε έκταση 433 στρεμμάτων θα δημιουργηθεί ένα αγροτουριστικό χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα που θα συνδυάζει υποδομές φιλοξενίας, αγροτική παραγωγή και 68 πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Στο τουριστικό χωριό προβλέπεται κατά βάση η ανάπτυξη 108 παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση, επιφανείας 80 – 120 τ.μ. εκάστη, που αποτελεί και ένα μέρος του real estate segment της επένδυσης. Επίσης, μεταξύ άλλων, θα κατασκευαστούν mini-market, φούρνος – café, φαρμακείο, καταστήματα τοπικών προϊόντων, αγροτουριστικά εργαστήρια, εκκλησάκι, υπαίθριο σινεμά/θέατρο και πλατεία εκδηλώσεων, ενώ το 50% της έκτασης θα αποδοθεί στον δήμο ως κοινόχρηστος χώρος.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, που θα αποτελεί τον κύριο πυρήνα του έργου, θα απαρτίζεται από 428 bungalows και 120 σουίτες.

Το έργο θα αναπτυχθεί με τη διαδικασία έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η ONYX έχει υποβάλει δύο φακέλους, έναν για ένταξη στις Στρατηγικές Επενδύσεις και έναν για χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με επιλέξιμο σκέλος 287,8 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με τη χρηματοδότηση του project, το 80%, ήτοι περίπου 230 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από δανεισμό και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή περίπου 57 εκατ. ευρώ, από ίδια συμμετοχή μέσω εισφοράς σε είδος ύψους 28,8 εκατ. ευρώ και μέσω Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 28,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας. Το αυτοχρηματοδοτούμενο τμήμα της επένδυσης είναι οι 120 βίλες και οι 108 παραθεριστικές κατοικίες, όπως είπαν πηγές της εταιρείας.

Πόρτο Χέλι

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του βρίσκεται το project του Ιρλανδού δισεκατομμυριούχου Πολ Κούλσον στο Πόρτο Χέλι, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο εγκρίνει την ανάπτυξη του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος που σχεδιάζεται στη θέση «Χηνίτσα», που θα φιλοξενήσει το επόμενο Four Seasons στην Ελλάδα.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, δυναμικότητας 607 κλινών, θα αναπτυχθεί σε μία έκταση 642 στρεμμάτων και θα χωρίζεται σε τρεις ζώνες.

Στην α’ ζώνη, αυτή με το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, θα αναπτυχθούν το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα 5 αστέρων, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρους διαμονής (δωμάτια, bungalows), χώρους εστίασης, αναψυχής, γήπεδα, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδότοπο, καταστήματα, ελικοδρόμιο και χώρους στάθμευσης. Στη συγκεκριμένη ζώνη επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ειδικών τουριστικών υποδομών, όπως κέντρο ιαματικού τουρισμού, κέντρο αναζωογόνησης (spa), κέντρο θαλασσοθεραπείας και συνεδριακό κέντρο.

Στη β’ ζώνη χωροθετούνται οι επιμέρους τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες προς πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση, ενώ στη γ’ ζώνη, έκτασης 185 στρεμμάτων, απαγορεύεται κάθε δόμηση και επιτρέπεται η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, περιπάτων, μετά από έγκριση από την αρμόδια δασική αρχή. Τέλος, ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του έργου ορίζεται σε 0,07, με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση τα 43 περίπου στρέμματα, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης είναι στο 20%.

Ρόδος

Νέα ξενοδοχειακή επένδυση προχωρά στη Ρόδο από τον Όμιλο H Hotels Collection της οικογένειας Χατζηλαζάρου, ενισχύοντας περαιτέρω την τουριστική δυναμική του νησιού.

Το 5 αστέρων συγκρότημα, αξίας 60 εκατ. ευρώ, θα ανεγερθεί στην περιοχή Κιοτάρι της Νότιας Ρόδου, σε έκταση περίπου 57 στρεμμάτων, και θα διαθέτει δυναμικότητα 503 κλινών.

Η επένδυση έχει ήδη λάβει το «πράσινο φως» ως προς το περιβαλλοντικό σκέλος και βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, που θα οδηγήσει στην έναρξη των έργων κατασκευής. Φορέας του έργου είναι η Ιωάννης Χατζηλαζάρου Α.Ε., ενώ στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου resort, που θα ενσωματώνει τη φιλοσοφία της εταιρείας για υπεύθυνη ανάπτυξη και αυθεντική φιλοξενία.

Υπογραμμίζεται ότι το πολυτελές συγκρότημα θα αποτελείται από κεντρικό κτήριο πέντε επιπέδων και επιμέρους πτέρυγες με σουίτες, βίλες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για οικογένειες και ζευγάρια.

Οι εγκαταστάσεις εμπεριέχουν:

Κεντρικό κτήριο με κοινόχρηστους χώρους και τέσσερις πτέρυγες σουιτών (συνολικά 228 κλίνες)

Διώροφες family πτέρυγες, βίλες και προεδρική σουίτα

Δύο θεματικά εστιατόρια, mini club και πλήθος χώρων αναψυχής

48 κολυμβητικές δεξαμενές, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών και κοινόχρηστων πισινών

Τέλος, στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται επίσης φυτεύσεις, πεζόδρομοι, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και δύο πεζογέφυρες που θα συνδέουν τα δύο τμήματα του οικοπέδου, εξασφαλίζοντας πλήρη λειτουργική ενότητα του συγκροτήματος.