Την ανάγκη για σταθερό φορολογικό πλαίσιο στα καπνικά προϊόντα, προκειμένου να αποφευχθεί η αναζωπύρωση του λαθρεμπορίου, επισημαίνει η Imperial Brands Hellas, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Νίκο Νικηφορίδη να τονίζει πως οι απότομες αυξήσεις στους φόρους οδηγούν σε απώλεια δημοσίων εσόδων και ενίσχυση της παράνομης αγοράς.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέες αυξήσεις στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων.

«Οποιαδήποτε αιφνίδια αύξηση των φόρων στα καπνικά προϊόντα δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσματική, αντιθέτως, οδηγεί σε μείωση εσόδων και τροφοδοτεί τη μαύρη αγορά», υπογράμμισε ο κ. Νικηφορίδης μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπενθυμίζοντας ότι το 2015, πέντε διαδοχικές αυξήσεις του ΕΦΚ μέσα σε 15 μήνες εκτόξευσαν το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων από 4%-5% στο 23,5%. Το ποσοστό αυτό έχει πλέον περιοριστεί στο 17,5%, ωστόσο οι απώλειες για το Δημόσιο παραμένουν υψηλές.

Η εικόνα της αγοράς και οι προωθούμενες αυξήσεις στον ΕΦΚ

Ο κ. Νικηφορίδης επεσήμανε ότι η ελληνική αγορά καπνικών παρουσιάζει πλέον σχετική σταθερότητα, με τα παραδοσιακά προϊόντα να υποχωρούν ελαφρά και τα προϊόντα νέας γενιάς να διατηρούν ανοδική πορεία. Η νόμιμη αγορά αντιπροσωπεύει σήμερα το 82,5% της συνολικής κατανάλωσης, ποσοστό που πριν από δέκα χρόνια είχε περιοριστεί στο 76,5%. Όπως σημείωσε, η σταθεροποίηση αυτή κινδυνεύει να ανατραπεί εάν οι νέες αυξήσεις στους φόρους εφαρμοστούν απότομα και χωρίς χρονοδιάγραμμα.

«Η εμπειρία του 2015 απέδειξε ότι οι απότομες αυξήσεις στον ΕΦΚ μπορούν να αναβιώσουν τη λαθραία αγορά. Η νέα πρόταση της Ε.Ε. για ενιαία αύξηση των φόρων θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά και με προσαρμογή ανά κράτος–μέλος, διαφορετικά ο δείκτης νομιμότητας θα υποχωρήσει εκ νέου», σημείωσε ο ίδιος. Παράλληλα, ανέδειξε και το ζήτημα ασφάλειας για τον καταναλωτή, επισημαίνοντας πως η αύξηση των λαθραίων προϊόντων θα επαναφέρει στην αγορά τσιγάρα αμφιβόλου ποιότητας, χωρίς έλεγχο και πιστοποίηση.

Η ελληνική αγορά καπνικών σε φάση μετάβασης

Τα προϊόντα νέας γενιάς -θερμαινόμενα, ηλεκτρονικά και μιας χρήσης- αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους, ενώ τα παραδοσιακά τσιγάρα εξακολουθούν να κυριαρχούν σε όγκο κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Imperial Brands Hellas, στην ελληνική αγορά υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια χρήστες νικοτίνης. Οι παραδοσιακοί καπνιστές αποτελούν το 75% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.

Η στρατηγική και το χαρτοφυλάκιο της Imperial Brands Hellas

Η Imperial Brands Hellas, μέλος του Ομίλου Imperial Brands με παρουσία σε 120 αγορές παγκοσμίως, διατηρεί ισχυρό χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει διεθνείς μάρκες όπως Davidoff, JPS, West και Gauloises με προϊόντα επόμενης γενιάς, όπως το blu και τη συσκευή θέρμανσης Pulze 3.0. Η Ελλάδα αποτέλεσε την πρώτη αγορά στην οποία λανσαρίστηκε το Pulze 3.0, γεγονός που υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας στην ανάπτυξη των εναλλακτικών προϊόντων του Ομίλου.

Η εταιρεία επενδύει επίσης στη βιωσιμότητα με το πρόγραμμα ανακύκλωσης «blu recycle – επιστρέφεις και κερδίζεις!», μέσω του οποίου έχει επιτύχει ανακύκλωση σχεδόν του 70% των πωλημένων συσκευών.

Οικονομικά στοιχεία και κοινωνικό αποτύπωμα

Το 2024, τα προϊόντα νέας γενιάς συνέβαλαν στο 43% της καθαρής αξίας πωλήσεων της εταιρείας, ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14% και τα κέρδη προ φόρων κατά 20%. Η συνολική φορολογική συνεισφορά ανήλθε στα 317 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα. Παράλληλα, η Imperial Brands Hellas έχει λάβει πιστοποίηση Great Place to Work, με δείκτη εμπιστοσύνης 92%, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στους ανθρώπους της και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεργατικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Το μήνυμα του Νίκου Νικηφορίδη

«Στην Imperial Brands Hellas, ο Σκοπός και το Όραμα καθοδηγούν κάθε μας δραστηριότητα. Ο Σκοπός μας είναι ξεκάθαρος: να διαμορφώνουμε έναν πιο υγιή δρόμο για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Η Imperial Brands Hellas τολμά να αμφισβητεί τα συνηθισμένα, να λειτουργεί με στρατηγική σκέψη, προτεραιότητα στον καταναλωτή και να βασίζεται στα δεδομένα. Στην Ελλάδα, στηρίζουμε τη μετάβαση των ενηλίκων καπνιστών σε προϊόντα επόμενης γενιάς, προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και την τοπική ανάπτυξη.

Σε μια εποχή με αυξημένες ανάγκες και ραγδαίες αλλαγές, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και με απόλυτη υπευθυνότητα, στοχεύοντας όλο και πιο ψηλά. Με σταθερότητα, διαφάνεια και προσαρμοστικότητα, διαμορφώνουμε το επόμενο βήμα της εταιρείας, πιστοί στο όραμά μας: Σηματοδοτούμε το αύριο μίας ισχυρής επιχείρησης, χαράζοντας το δρόμο για ένα πιο υγιές μέλλον», ανέφερε ο Νίκος Νικηφορίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Imperial Brands Hellas.