Στα ύψη βρίσκεται η τιμή από τα κάστανα η οποία έχει το τελευταίο διάστημα εκτοξευθεί. Η διαδρομή τους από το χωράφι έως το ράφι του μανάβικου συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις.

Οι αυξήσεις στην τιμή των κάστανων κάνει τους καταναλωτές να μην τα προτιμούν μέχρι στιγμής και τους παραγωγούς να βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται.

Καθώς τα κάστανα περνούν από τα χέρια των παραγωγών στους εμπόρους και στη συνέχεια στους λιανοπωλητές, το κόστος ανεβαίνει αισθητά. Παρότι η τιμή λιανικής αυξάνεται, οι παραγωγοί δεν αποκομίζουν ανάλογα οφέλη.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ που προβλήθηκε τη Δευτέρα 13/10 στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον μανάβη τριπλασιάζεται.

Πώς διαμορφώνεται η τιμή για τα κάστανα

Τιμή παραγωγού

Από 0,50 ευρώ έως 3,50 ευρώ (ανάλογα το μέγεθος /ποιότητα).

Σούπερ μάρκετ

Από 6,89 ευρώ έως 7,99 ευρώ. Βρασμένα εισαγωγής βιολογικά: 19,90 ευρώ – 21 ευρώ / κιλό.

Μανάβικο της γειτονιάς

Από 8,99 ευρώ έως 11,49 ευρώ

Λαϊκή αγορά

Από 6 ευρώ έως 7 ευρώ

Ο Χρήστος Ζολώτας, καστανοπαραγωγός, Πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Άνω Κερασόβου, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την τιμή του κάστανου εξηγώντας: «Γίνεται μία διαλογή στο κάστανο. Τα χαμηλότερης ποιότητας πάνε για άλευρα και τέτοια και ζαχαροπλαστική και η πρώτη ποιότητα πάει στην αγορά για φαγητό. Στην λιανική έχει 3,5 ευρώ. Μέσο όρο ο παραγωγός πουλάει 2,5-3,5 ευρώ ανάλογα την χρονιά. Η χρονιά φέτος ήταν πολύ καλή σε ποιότητα προϊόντος αλλά λίγο κακή στο μέγεθος του προϊόντος», τόνισε μεταξύ άλλων.