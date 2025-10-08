Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση έντονων αλλαγών, νέες φορολογικές ρυθμίσεις, ψηφιακές πλατφόρμες, υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά και εναλλακτικές μορφές επένδυσης διαμορφώνουν ένα τοπίο που απαιτεί από επιχειρήσεις και επαγγελματίες συνεχή προσαρμογή.

Οι λογιστές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των εξελίξεων, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι επενδυτές καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τεχνολογία, νέες υποχρεώσεις και ευκαιρίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Nepa Economic Consulting, Κώστας Πατήρης, εξηγεί τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται σήμερα στην ατζέντα. Από τη δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ψηφιακή γραφειοκρατία έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και το real estate crowdfunding.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση – Δεύτερη φάση: Ο κλάδος των λογιστών προετοιμάζεται για τη δεύτερη φάση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ειδικά για το δελτίο αποστολής που τίθεται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025. Στην πράξη θα απαιτείται κατά την παραλαβή προϊόντων να υπάρχει μηχάνημα που θα σκανάρει με QR, ώστε να εγκρίνεται η είσοδος των αγαθών στην αποθήκη και στο MyData. Αυτό δημιουργεί πρακτικές προκλήσεις: από τις ουρές φορτηγών στα σούπερ μάρκετ μέχρι τη δυσκολία παραλαβής σε χώρους με περιορισμένο πάρκινγκ. Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη παράταση, θεωρεί πιθανό ότι θα χρειαστεί, αφού δεν θα έχει υπάρξει η σχετική προετοιμασία.

Ψηφιακή γραφειοκρατία: Μια από τις σημαντικές προκλήσεις της εποχής είναι της μεταφοράς της γραφειοκρατίας του Δημοσίου από το χαρτί στο μηχανογραφικό. Η χρήση συστημάτων, όπως το Taxis, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, ενώ οι επαγγελματίες καλούνται να κινούνται ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες – ΓΕΜΗ, Taxis, Τράπεζα της Ελλάδος, με πολλαπλές προθεσμίες και υποχρεώσεις. Λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η ενοποίηση των πλατφορμών ώστε να περιοριστεί η πολυπλοκότητα και να αποκτήσει νόημα η διαδικασία υποβολής στοιχείων.

Η θέση του λογιστή και η έλλειψη νέων επαγγελματιών: Το λογιστικό επάγγελμα αντιμετωπίζει πρόβλημα ανανέωσης. Παρά τις υψηλές βάσεις στις οικονομικές σχολές, οι περισσότεροι φοιτητές προτιμούν πιο θελκτικές κατευθύνσεις, καθώς η λογιστική απαιτεί συνεχή ενημέρωση, πολλαπλές ημερομηνίες και πολλές φορές ρόλο γραμματέα για τους πελάτες. Είναι ένα σύνθετο και επίπονο επάγγελμα που χρειάζεται να αναβαθμιστεί κοινωνικά.

Τεχνητή Νοημοσύνη και επαγγελματικές αλλαγές: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στην επαγγελματική καθημερινότητα. Ο κ. Πατήρης εκτιμά ότι το ΑΙ δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο, αλλά θα βοηθήσει στην εξάλειψη των πιο χειρωνακτικών εργασιών. Η εξέλιξη πάντα άλλαζε ή διαφοροποιούσε επαγγέλματα. Όσοι μάθουν να χρησιμοποιούν το ΑΙ θα κάνουν τη δουλειά τους πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

Real Estate Crowdfunding – Νέες επενδυτικές ευκαιρίες: Ένα αναδυόμενο πεδίο επενδύσεων είναι το Real Estate Crowdfunding. Οι χαμηλές αποδόσεις των καταθέσεων οδηγούν ολοένα και περισσότερους επενδυτές σε κοινοπραξίες υπό τη διαχείριση ειδικών του real estate, με στόχο σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις. Πρόκειται για ένα μοντέλο που μπορεί να προσελκύσει ακόμη και μη επαγγελματίες του χώρου, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει την αγορά ακινήτων σε ορισμένες περιοχές ως επενδυτικό El Dorado.

Συμπερασματικά, από τις νέες υποχρεώσεις της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και την ανάγκη ενοποίησης πλατφορμών, μέχρι τη δυναμική του ΑΙ και τις εναλλακτικές επενδύσεις, η εικόνα αναφέρει ο κ. Πατήρης αποτυπώνει ένα περιβάλλον σε διαρκή αλλαγή. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες καλούνται να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, τεχνολογική επάρκεια και εξειδίκευση.