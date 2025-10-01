Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την απόκτηση της εταιρείας Algosystems βρίσκεται η Profile. Η συμφωνία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας προς το επενδυτικό κοινό, αφορά την εξαγορά τουλάχιστον του 85% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Algosystems.

Όπως διευκρινίζεται, οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία οριστικοποίησης των γενικών και ειδικών όρων της συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η διοίκηση της Profile εκτιμά ότι η ολοκλήρωση θα λάβει χώρα στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Η Profile

Η Profile Systems & Software A.E. ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διάθεση ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής με έμφαση στον χρηματοοικονομικό τομέα. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, με πελάτες μεταξύ άλλων τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα τελευταία χρόνια η Profile επενδύει στρατηγικά σε επεκτάσεις και εξαγορές, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης.

Η Algosystems

Η Algosystems Α.Ε., με παρουσία άνω των 35 ετών στην ελληνική αγορά, εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής, αυτοματισμών και τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία έχει συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς ομίλους τεχνολογίας, ενώ παρέχει υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, η ναυτιλία και ο δημόσιος τομέας. Η τεχνογνωσία της σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας την έχει καταστήσει αξιόπιστο συνεργάτη για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.