Με τον S&P 500 να διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά ύψη και τις αποτιμήσεις να πλησιάζουν επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της φούσκας των dot-com, οι στρατηγικοί αναλυτές επανεξετάζουν το τι μπορεί να θεωρηθεί «κανονικό» στη σημερινή αγορά.

«Ίσως θα έπρεπε να βασιστούμε στους σημερινούς πολλαπλασιαστές ως τη νέα κανονικότητα αντί να περιμένουμε μέση επιστροφή σε μια περασμένη εποχή», έγραψε η αναλύτρια μετοχών της Bank of America, Savita Subramanian, σε σημείωμα πελάτη την Τετάρτη.

Αυτή η μετατόπιση στον τρόπο σκέψης φάινεται να αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αναπροσαρμογή σε όλη τη Wall Street, η οποία οφείλεται στην επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανθεκτική αύξηση των κερδών.

Ο Sam Stovall, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη CFRA Research, δήλωσε στο Yahoo Finance ότι ενώ οι αποτιμήσεις παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους, φαίνονται πιο δικαιολογημένες σε σύγκριση με τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, ο S&P 500 διαπραγματεύεται με premium περίπου 40% σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο του σε μελλοντικές εκτιμήσεις», είπε. «Αλλά σε πενταετή βάση, όταν η τεχνολογία megacap άρχισε να κυριαρχεί στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς και στην αύξηση των κερδών, αυτό το premium συρρικνώνεται σε ένα υψηλό μονοψήφιο εύρος».

Με άλλα λόγια, αυτό που φαίνεται ακριβό μέσα από ένα πρίσμα δεκαετιών μπορεί να είναι πολύ πιο δικαιολογημένο στη σημερινή δομή της αγοράς που βασίζεται στην τεχνολογία.