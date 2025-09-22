Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε τη Δευτέρα με κέρδη, καθώς οι τρεις βασικοί δείκτες ανέβηκαν σε ιστορικά υψηλά για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένοι από την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην OpenAI.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 66,27 μονάδων (+0,14%), στις 46.381,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,50 μονάδων (+0,70%), στις 22.788,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 29,39 μονάδων (+0,44%), στις 6.693,75 μονάδες.