Με θετικό πρόσημο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τη μετοχή της Intel να ξεχωρίζει, σημειώνοντας άνοδο 22,7%, μετά την ανακοίνωση της επένδυσης 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τεχνολογική εταιρεία Nvidia

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 124,10 μονάδων (+0,27%), στις 46.142,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,39 μονάδων (+0,94%), στις 22.470,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,61 μονάδων (+0,48%), στις 6.631,96 μονάδες.