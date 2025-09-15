Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης της αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) αυτήν την εβδομάδα, όπου οι επενδυτές αναμένουν πιθανή μείωση των επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 49,23 μονάδων (+0,11%), στις 45.883,45 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,64 μονάδων (+0,94%), στις 22.348,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 30,99 μονάδων (+0,47%), στις 6.615,28 μονάδες.