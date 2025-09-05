Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε την Πέμπτη με θετικά πρόσημα, εν αναμονή της έκθεσης για την απασχόληση που θα δημοσιευτεί την Παρασκευή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 350,06 μονάδων (+0,77%), στις 45.621,29 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 209,96 μονάδων (+0,98%), στις 21.707,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 53,82 μονάδων (+0,83%), στις 6.502,08 μονάδες.