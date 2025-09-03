Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταγράφηκαν την Τετάρτη μικτές τάσεις, εν μέσω αντίκτυπου από δικαστική απόφαση που θεωρήθηκε «νίκη» για τη Google. Το δικαστήριο την είχε κρίνει ένοχη για μονοπωλιακή συμπεριφορά στον τομέα των διαδικτυακών αναζητήσεων, επιβάλλοντάς της να μοιράζεται δεδομένα με τους ανταγωνιστές της, ωστόσο η εταιρεία γλίτωσε από την υποχρέωση να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, όπως ζητούσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 24,58 μονάδων (–0,05%), στις 45.271,23 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 218,09 μονάδων (+1,03%), στις 21.497,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,72 μονάδων (+0,51%), στις 6.448,26 μονάδες.