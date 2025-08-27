Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη στο κλείσιμο της Wall Street, ενόψει των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της Nvidia. Τα αποτελέσματα θα δοκιμάσουν την άνοδο που έχει ωθήσει τις αποτιμήσεις εταιρειών σχετικών με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) σε επίπεδα που κάποιοι επενδυτές θεωρούν υπερβολικά υψηλά.

Οι μετοχές της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο και κυριότερου προμηθευτή προηγμένων επεξεργαστών AI, κινήθηκαν μεταξύ κερδών και απωλειών πριν κλείσουν με πτώση 0,1%, εν αναμονή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Με την Nvidia να αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500, τα οικονομικά της αποτελέσματα επηρεάζουν μεγάλο αριθμό Αμερικανών που χρησιμοποιούν επενδυτικά κεφάλαια δεικτών για να αποταμιεύσουν για τη συνταξιοδότησή τους.

«Η Nvidia θα σημειώσει τεράστια αύξηση εσόδων τους επόμενους εννέα μήνες, πάνω σε μια ήδη τεράστια βάση εσόδων», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital. «Οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο όπου η Nvidia θα αποτελεί διψήφιο ποσοστό του S&P 500».

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών και AI εταιρειών είχαν μικτές αποδόσεις, με τη Microsoft να ενισχύεται περίπου 1% και τη Meta Platforms να υποχωρεί σχεδόν 1%. Μαζί με την Alphabet και την Amazon, αποτελούν τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia.

Ο ενθουσιασμός για εταιρείες σχετικές με την AI έχει οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Ο δείκτης S&P 500 διαπραγματεύεται πλέον πάνω από 22 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αναλογία τιμής προς κέρδη (P/E) των τελευταίων τεσσάρων ετών, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι ανησυχίες για την ταχύτητα της ανόδου στον τομέα της AI αυξήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μετά τη προειδοποίηση του CEO της OpenAI, Sam Altman, για πιθανή φούσκα AI. Οι επιλογές μετοχών της Nvidia υποδηλώνουν περίπου 6% διακύμανση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας στις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα νωρίτερα φέτος, καθώς και την επίδραση από την πρόσφατη συμφωνία διαμοιρασμού εσόδων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Την Τετάρτη, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,24% για να κλείσει στις 6.481,40 μονάδες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της 14ης Αυγούστου. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,21% στις 21.590,14 μονάδες, ενώ ο Dow Jones αυξήθηκε 0,32% στις 45.565,23 μονάδες.

Οκτώ από τους 11 τομείς του S&P 500 σημείωσαν άνοδο, με την ενέργεια να προηγείται με 1,15%, ακολουθούμενη από κέρδη 0,48% στον τομέα της πληροφορικής.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις σχετικά με την προσπάθεια του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, να απομακρύνει τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Lisa Cook, μια κίνηση που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις. Αν τα καταφέρει, θα προτείνει αντικαταστάτη που θα υποστηρίζει τις πολιτικές του, αμφισβητώντας την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Οι επενδυτές εκτιμούν μια μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, με τις περισσότερες μεγάλες χρηματιστηριακές να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε στο CNBC ότι πιθανώς τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν στο μέλλον, αλλά οι υπεύθυνοι πολιτικής πρέπει να δουν τα επικείμενα οικονομικά στοιχεία για να αποφασίσουν αν η μείωση είναι κατάλληλη στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή της MongoDB εκτοξεύθηκε 38% μετά την αναβάθμιση της ετήσιας πρόβλεψης κερδών, ενώ η J.M. Smucker υποχώρησε 4,4% αφού δεν πέτυχε τα εκτιμώμενα κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Οι ανοδικές μετοχές στο S&P 500 ξεπέρασαν τις καθοδικές με αναλογία 2,2 προς 1. Ο S&P 500 κατέγραψε 28 νέα ιστορικά υψηλά και 1 νέο χαμηλό, ενώ ο Nasdaq σημείωσε 127 νέα υψηλά και 35 νέα χαμηλά. Ο όγκος συναλλαγών στις αμερικανικές αγορές ήταν σχετικά χαμηλός, με 14,0 δισεκατομμύρια μετοχές να αλλάζουν χέρια, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 16,9 δισεκατομμυρίων μετοχών των προηγούμενων 20 συνεδριάσεων.