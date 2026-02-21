Πιο ακριβό από κάθε χρονιά θα είναι φέτος το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας καθώς οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσαμε τους καταναλωτές να κάνουν πιο «συγκρατημένες» αγορές και να προμηθεύονται μικρότερες ποσότητες.

«Όλα τα σαρακοστιανά έχουν ανέβει» τονίζουν οι πολίτες και σημειώνουν χαρακτηριστικά πως οι αγορές γίνονται «με λίγα και από όλα», ενώ σε ορισμένα προϊόντα οι αυξήσεις εκτιμώνται ακόμη και στο 20%–30%.

Οι αυξήσεις ανά προϊόν

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή:

Οι τιμές στο χταπόδι αυξήθηκαν έως 15%. Στα καλαμάρια η αύξηση αγγίζει το 8%. Στις γαρίδες καταγράφεται άνοδος περίπου 5%. Σουπιές, λαγάνα και παραδοσιακός χαλβάς παραμένουν σταθερά. Οι ανατιμήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη προσφορά, που επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές.

Πόσο κοστίζουν τα θαλασσινά

Φρέσκο χταπόδι: 24–26 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, περίπου 20 ευρώ στις κεντρικές ιχθυαγορές

24–26 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, περίπου 20 ευρώ στις κεντρικές ιχθυαγορές Καλαμάρια : 25 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, 19 ευρώ στις κεντρικές αγορές

: 25 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, 19 ευρώ στις κεντρικές αγορές Νωπές γαρίδες: περίπου 19 ευρώ/κιλό

περίπου 19 ευρώ/κιλό Μύδια: 8–9 ευρώ/κιλό στα ιχθυοπωλεία, 6 ευρώ στις κεντρικές αγορές

Στα όστρακα οι αυξήσεις είναι πιο έντονες:

Κυδώνια και γυαλιστερές: περίπου 30 ευρώ/κιλό από 25–26 ευρώ πέρυσι

Στρείδια: 22–23 ευρώ/κιλό από 16 ευρώ το 2025

Λαγάνα και χαλβάς

Στα αρτοποιεία, η απλή λαγάνα κοστίζει από 3 έως 3,5 ευρώ, ενώ οι γεμιστές εκδοχές (π.χ. με ελιά ή ντομάτα) φτάνουν έως και τα 5 ευρώ.

Ο παραδοσιακός χαλβάς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews παραμένει στα περσινά επίπεδα, περίπου στα 11,90 ευρώ το κιλό. Αντίθετα, ο χαλβάς με κακάο έχει αυξηθεί, φτάνοντας τα 13,80 ευρώ, λόγω της ανόδου της διεθνούς τιμής του κακάο, ενώ ο χαλβάς Φαρσάλων διαμορφώνεται γύρω στα 16,5 ευρώ το κιλό.

Εντατικοί έλεγχοι

Εν όψει του τριημέρου, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Βαρβάκειος Αγορά: Σταθερές τιμές με μικρές αυξομειώσεις

Όπως δήλωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών της Βαρβακείου, Γεράσιμος Μανταλβάνος, η αγορά είναι γεμάτη, ενώ η κορύφωση της κίνησης αναμένεται αύριο, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης σε όστρακα και ζωντανούς οργανισμούς.

Ανταγωνιστικές τιμές και μεγάλη ποικιλία

Οι επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι η Βαρβάκειος παραμένει πιο ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες αγορές και σούπερ μάρκετ, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία και ποιότητα προϊόντων. Διευκρινίζεται πάντως ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν αποκλειστικά την κεντρική αγορά και ενδέχεται να διαφέρουν σε συνοικιακά ιχθυοπωλεία.