Ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστή την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό απόψε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο προπονητής των «πρασίνων», έκοψε τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ, επαναφέροντας τον Τσέντι Όσμαν στην εξάδα.

Έτσι, εξαδα των ξένων του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ρισόν Χολμς.

Εκτός, των Σορτς και Φαρίντ, δεν είναι διαθέσιμοι και οι Γκριγκόνις, Λεσόρ, Γιούρτσεβεν.