Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να παρατάξει τον Ολυμπιακό στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ απέναντι στον Παναθηναϊκό και με τους τρεις σέντερ του.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί με ειδικό νάρθηκα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι διαθέσιμος παρά την τενοντίτιδα που έχει, ενώ στην δωδεκάδα θα βρίσκεται και ο Ντόνταλ Χολ.

Αντίθετα, εκτός εξάδας ξένων έμειναν ο Άλεκ Πίτερς και ο Φρανκ Νιλικίνα, με τον Μόντε Μόρις να κερδίζει τη μάχη στα γκαρντ.

Έτσι η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού θα αποτελείται από τους Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.