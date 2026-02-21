Ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (21/2).

Οι δύο ομάδες έφτασαν ως τον τελικό συντρίβοντας τους αντιπάλους τους στους προημιτελικούς και τους ημιτελικούς του Final 8 και τώρα ήρθε η ώρα να λύσουν τις διαφορές τους και να δούμε ποιος θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ρέα Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Κόβεντρι EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Οβιέδο La Liga EA Sports

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Μαρκό Super League 2

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Κόμο Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Ουνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σβιτολίνα-Πεγκουλα Ντουμπάι, Τελικός

17:00 Novasports 5HD Άστον Βίλα – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Τσάρλτον EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναιτωλικός Super League

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πάφος – Ανόρθωση Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μπόρνμουθ Premier League

19:30 Novasports Prime Λειψία – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Χέρενφεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Άβες Liga Portugal

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Τελικός Κυπέλλου μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Νασρ – Αλ Χαζμ Roshn Saudi League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Μάδεργουελ Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λάτσιο Serie Α

22:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Ναϊμέγκεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 2ος ημιτελικός

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο (1ος Ημιτελικός)

22:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal