Επειδή μια φορά δεν είναι αρκετή, το MEGA χαρίζει στους τηλεθεατές ακόμη περισσότερες στιγμές καθημερινής επιβίωσης με το απολαυστικό, ξεκαρδιστικό στιλ της οικογένειας Πολίτη. Από την Καθαρά Δευτέρα, το «Έχω Παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια, σε νέο ραντεβού:

Δευτέρα 23, Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50.

Τι συμβαίνει όταν οι καλές προθέσεις συγκρούονται με τη σκληρή πραγματικότητα; Η Σάρα και ο Μιχάλης διαπιστώνουν πως η ειλικρίνεια είναι μια «περίπλοκη» αρετή, οι σχολικές κοινωνικές υποχρεώσεις μοιάζουν με πεδίο μάχης και τα παιδικά ψέματα οδηγούν σε απρόβλεπτες αποκαλύψεις.

Ανάμεσα σε επαγγελματικά ρίσκα, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και το διαχρονικό ερώτημα «πώς τα βγάζουν πέρα οι άλλοι;», το «Έχω Παιδιά» παραμένει ο πιο ειλικρινής καθρέφτης της σύγχρονης γονεϊκής πραγματικότητας — πάντα μέσα από το φίλτρο της κωμωδίας.

Περισσότερες ημέρες, περισσότερα επεισόδια και η ίδια αφοπλιστικά ακριβής αποτύπωση της οικογενειακής ζωής στη χιουμοριστική της διάσταση. Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια:

Επεισόδιο 6: «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων»

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Η Σάρα αποφασίζει να συγκρουστεί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αποκτήσει το σχολείο του Τάσου έναν λειτουργικό ψύκτη. Την ίδια στιγμή, ο Τόνι κάνει την ανατροπή προσλαμβάνοντας τον κυρ Στέλιο στο Urbanic, δημιουργώντας μια απρόβλεπτη δυναμική στο γραφείο. Παράλληλα, η Ιωάννα επιστρατεύει τον Σταύρο για να αναπτύξει ένα application αφιερωμένο στη χελώνα του Λυκαβηττού.

Επεισόδιο 7: «Παιδικά Ψέματα»

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Όταν η Χαρά εντοπίζεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια αποστολή «αποκάλυψης της αλήθειας» — με συνέπειες που δεν είχαν υπολογίσει. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος και ο Μιχάλης αναρωτιούνται τι συμβαίνει με τον Τόνι, ο οποίος έχει κλειστεί στο γραφείο του, βάζοντας με το μυαλό τους τα χειρότερα σενάρια. Στο μεταξύ, μια παιδική φίλη της Ιωάννας επανεμφανίζεται, φέρνοντας μαζί της αναμνήσεις αλλά και νέες ανατροπές.

Επεισόδιο 8: «Υποσχέσεις»

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να βάλουν τέλος στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και να αποτελέσουν πρότυπο ειλικρίνειας για τον Τάσο και τη Χαρά. Όμως η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική από ένα βολικό ψέμα. Παράλληλα, η Ιωάννα αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, προκαλώντας αναταράξεις στις οικογενειακές ισορροπίες. Ο Σταύρος, μέσα στις γνωστές του ανασφάλειες, προσπαθεί να πείσει τον Τόνι να αποκτήσει ασφάλεια υγείας.

Πρωταγωνιστούν:

Ευγενία Σαμαρά

Βασίλης Μαυρογεωργίου

Αθηνά Οικονομάκου

Νικόλας Παπαδομιχελάκης

Λάμπρος Φισφής

Μάκης Παπασημακόπουλος

Ανθή Ευστρατιάδου

Θεανώ Κλάδη

Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης: Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου: Ερρίκος Λίτσης

…Και τα παιδιά:

Αμαρυλλίς Καπίρη

Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης

Νικόλας Αλαφάκης