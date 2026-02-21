Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση δύο νεαρών ατόμων από αυτοκίνητο που διέσχιζε την οδό Αβέρωφ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 21/2 και συγκεκριμένα στις 13:30 στο κέντρο της Λαμίας.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όλα συνέβησαν όταν ένας νεαρός διανομέας συνομιλούσε με έναν 27χρονο φίλο του και τότε άγνωστο πώς, έπεσε πάνω τους ένα ΙΧΕ.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, καθώς ο 27χρονος που είχε πλάτη στο δρόμο, χτύπησε σοβαρά. Το αυτοκίνητο τον παρέσυρε πάνω στο καπό και τον πέταξε μέτρα μακριά.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε γρήγορα στο σημείο και παρέλαβε τον νεαρό που ήταν πιο σοβαρά, ενώ ακολούθησε κι άλλο για τη μεταφορά και του δεύτερου παιδιού, ωστόσο δεν είχε κάτι σοβαρό και δεn θέλησε να μεταβεί στο Νοσοκομείο.

O 27χρονος τραυματίας φέρει πολλαπλά κατάγματα και πιθανότατα θα χρειαστεί να χειρουργηθεί.

Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τη σήμανση του δρόμου και για να πάρει καταθέσεις για το πώς έγινε το σοβαρό αυτό συμβάν.