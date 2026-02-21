Αφήστε για λίγο στην άκρη τα όμορφα χωριά του Μαινάλου και ανακαλύψτε το «διαμαντάκι» του Πάρνωνα. Κι ένα από αυτά είναι σίγουρα και ο Πραστός, ο γραφικός οικισμός, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Οι ρυθμοί ράθυμοι και νωχελικοί, τα μεσαιωνικά κτίσματα μάρτυρες του παρελθόντος και μια μυστηριακή αύρα που καλύπτει το χωριό, γοητεύουν τους πάντες. Ο Πραστός απέχει 21 χλμ. από τον Άγιο Ανδρέα και μπορεί η διαδρομή για να φτάσει κανείς εδώ να είναι σχετικά δύσκολη, σίγουρα αποτελεί μία από τις εκπλήξεις της Κυνουρίας. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα αποτελούσε την πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, με την παραδοσιακή τσακώνικη διάλεκτο να ομιλείται ακόμη και σήμερα από κάποιους κατοίκους του.

Ο Πραστός κατά τον 18ο και 19ο αιώνα κατάφερε να αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δύναμη -τότε που οι έμποροι πλούτιζαν στην Κωνσταντινούπολη, την Ύδρα και τις Σπέτσες και έχτιζαν τα εντυπωσιακά αρχοντικά και πυργόσπιτά τους στον Πραστό, τα οποία σώζονται μέχρι και σήμερα-, ενώ πολλοί από τους εμπόρους του χωριού ήταν και μέλη της Φιλικής Εταιρείας.

Τα παλιά αρχοντικά του διακρίνονται για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική τους, με πιο σημαντικά όλων εκείνο του Σαραντάρη που χρονολογείται από το 1722, του Καραμάνου από το 1788, του Καλημέρη, του Μερίκα κ.α. Άλλα αξιόλογα σημεία στο χωριό αποτελούν τα υπολείμματα των βυζαντινών ναών των Ταξιαρχών, του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας -αλλοτινής μητρόπολης του Πραστού. Σε κοντινή απόσταση από τον Πραστό, για τους λάτρεις της φύσης και όχι μόνο, συναντάται και το φαράγγι της Μαζιάς, όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει από κοντά παραδοσιακούς νερόμυλους και νεροτριβές.

Δείτε τις φωτογραφίες