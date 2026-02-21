Η μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έχει αλλάξει το κλίμα στον Παναθηναϊκό, τόσο όσον αφορά την ατμόσφαιρα στην εξέδρα όσο και εντός ομάδας.

Ο Αμερικανός αγωνιστικά ήδη έχει βελτιώσει τους Πράσινους όπως φάνηκε στα δύο παιχνίδια με Ηρακλή και ΠΑΟΚ, αν και ο τελικός κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι το πρώτο του δυνατό τεστ, ενώ και στα αποδυτήρια η άφιξή του έχει επηρεάσει τους υπολοίπους, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα είπε o camera o Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Παρόλα αυτά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι έτοιμος για μία ακόμα πανάκριβη μεταγραφή και περιμένει το «οκ» του Εργκίν Αταμάν. Η απόφαση του Τούρκου και τα δύο πολύ δυνατά ονόματα που εξετάζονται από τον Παναθηναϊκό.

