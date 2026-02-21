Με σύνθημα «ελάτε να μετρήσουμε τους χαρταετούς της πόλης», το ξενοδοχείο «St. George Lycabettus» προσκαλεί τους φίλους του να απολαύσουν τη μαγευτική θέα του «Grand Balcon», που εκτείνεται ως τα νησιά του Σαρωνικού και ταυτόχρονα να γευτούν έναν σαρακοστιανό μπουφέ που έχει υπογράψει ειδικά για την Καθαρά Δευτέρα ο βραβευμένος Executive Chef Στέφανος Παπανικολάου.

Οι εκλεκτές νηστίσιμες δημιουργίες του βραβευμένου Executive Chef του ξενοδοχείου αποτυπώνουν την ισορροπία ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τη σύγχρονη γαστρονομική αισθητική. Χειροποίητη λαγάνα, αφράτη και αρωματική, σκορδαλιά γλυκοπατάτας με βελούδινη υφή, χταποδοσαλάτα με πιπεριές Φλωρίνης, σουπιές με άγρια χόρτα εποχής, μύδια αχνιστά με λευκό κρασί και μαραθορίζα, μηλοκόπι ψητό με φρέσκα βότανα, σκιουφιχτά Κρήτης με γαρίδες και φινόκιο, γίγαντες με ντομάτα, μέλι και πολλά άλλα εδέσματα.

Με τον τρόπο αυτό, στα μπαλκόνια του «La Suite Lounge» και του «Le Grand Balcon» του ιστορικού ξενοδοχείου «St. George Lycabettus», η Καθαρά Δευτέρα αποκτά κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που συνδυάζεται με ένα γαστρονομικό παραδοσιακό ελληνικό ταξίδι, που θα καλύψει τα γευστικά γούστα ακόμη και των πιο απαιτητικών ουρανίσκων.

Ενώ για τους μικρούς φίλους του, το οικογενειακό ξενοδοχείο έχει σχεδιάσει μια μοναδική εμπειρία με πολύ παιχνίδι, καθώς παιδαγωγοί-animateurs θα βρίσκονται εκεί για να τους κρατήσουν συντροφιά με δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδια και εργαστήρι κατασκευής χαρταετών, προσφέροντας ατελείωτη χαρά και διασκέδαση.