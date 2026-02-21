Οι προεκλογική εκστρατεία των υποψήφιων προέδρων της Μπαρτσελόνα κορυφώνεται και μετά τον Χαβιέ Βιλαχοάνα που έταξε στους φιλάθλους τον Χάρι Κέιν, ήρθε ο Μαρκ Κίρια να υπόσχεται πως αν εκλεγεί θα φέρει στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι και τον Έρλινγκ Χάαλαντ!

Ο υποψήφιος για την προεδρία της καταλανικής ομάδας προσπαθεί να πείσει τους φιλάθλους να τον ψηφίσουν και στις δηλώσεις στον «CadenaSER» για τα σχέδιά του είπε: «O Μέσι πρέπει να επιστρέψει είτε για να κλείσει την καριέρα του στο Καμπ Νου είτε για να αναλάβει κάποιο σημαντικό πόστο στη διοίκηση.

Αν τον φέρουμε πίσω, ο επόμενος μεγάλος στόχος θα είναι η απόκτηση του Χάαλαντ. Ο Νορβηγός κάποια στιγμή θα φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τον πείσουμε να φορέσει τη φανέλα της κορυφαίας ομάδας στον κόσμο».

Ο 52χρονος είναι οικονομολόγος Μαρκ Κίρια είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας της Μπαρτσελόνα και αντίπαλοί του είναι οι Βίκτορ Φοντ, Ζοάν Λαπόρτα, Χαβιέ Βιλαχοάνα και Ζοάν Καμπρούμπι.