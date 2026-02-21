Η ώρα για την πρώτη κούπα της χρονιάς έφτασε. Στο κατάμεστο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο της Κρήτης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστούν στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος (20:00, ΕΡΤ 2).

Οι «αιώνιοι» αντίπαλοι έφτασαν στον τελικό χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν στα προημιτελικά την ΑΕΚ με 81-67, για να ακολουθήσει 91-67 επί του Αμαρουσίου στα ημιτελικά.

Από τη άλλη οι «πράσινοι», με την προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ρόστερ ξεπέρασαν το εμπόδιο του ΠΑΟΚ στα προημιτελικά με 101-71 και του Ηρακλή στα ημιτελικά με 91-61.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι και ο πολυνίκης του θεσμού και διεκδικεί τον 22ο τίτλο της ιστορίας του και δεύτερο διαδοχικό μετά την περσινή κατάκτηση επί του Ολυμπιακού με 79-75.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την μεριά τους θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στην κορυφή του Κυπέλλου μετά τη σεζόν 2023/24 και να φτάσουν τα 13 τρόπαια στη διοργάνωση.

Συνολικά οι δύο «αιώνιοι» έχουν συναντηθεί σε τελικό δώδεκα φορές στο παρελθόν, με τους «πράσινους» να έχουν οκτώ κατακτήσεις και τους Πειραιώτες τέσσερις.

Παράλληλα η αποψινή αναμέτρηση είναι η τρίτη μέσα στην σεζόν για τους δύο αντιπάλους με τον Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει στα δύο πρώτα παιχνίδια.

Τον περασμένο Οκτώβριο είχε νικήσει στο ΣΕΦ με 90-86 για το πρωτάθλημα, ενώ, στις 2 Ιανουαρίου πήρε τη νίκη και στο “Telekom Center Athens” με 87-82 για την Euroleague.

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός θα έχει στην διάθεσή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε την Αμερική και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ το παρών στην αναμέτρηση θα δώσει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR από την πλευρά του δεν έχει προβλήματα τραυματισμών, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στις επιλογές του Εργκίν Αταμάν για την εξάδα των ξένων.