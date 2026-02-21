Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται από τα μεσάνυχτα σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2026, ένας οδηγός ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε συνδυασμό με παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το βράδυ της 20ής Φεβρουαρίου το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων ειδοποιήθηκε για βαριά τραυματισμένη ηλικιωμένη σε περιοχή των Ιωαννίνων. Η γυναίκα είχε ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο οδηγός προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, δήλωσε την εμπλοκή του στο περιστατικό και συνελήφθη. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.