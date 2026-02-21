Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης το 2021. Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό ο Γάλλος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Την ίδια στιγμή, η Εθνική Γαλλίας συνεχίζει κανονικά την πορεία της με τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο από το 2012 και έχει οδηγήσει τους «τρικολόρ» στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018, αλλά και του UEFA Nations League το 2021.

Ωστόσο, ο Ντεσάν θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά το τέλος του Μουντιάλ του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την αλλαγή εποχής στην Εθνική ομάδα.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δύο Super Cup Ισπανίας, δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 2 ευρωπαϊκά Super Cup και κυρίως τρία συνεχόμενα Champions League, γράφοντας ιστορία.