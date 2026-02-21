Το κύπελλο του Αταμάν

Τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ σήμερα και για πρώτη φορά σε αυτή την τριετία ο Εργκίν Αταμάν δεν αδιαφορεί, γεγονός που δείχνει και το κλίμα που επικρατεί. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδοσιακά ενδιαφέρεται για τη Euroleague και το πρωτάθλημα, αφήνοντας το κύπελλο στην άκρη. Το είχε πει ξεκάθαρα άλλωστε πέρυσι πως κανείς δεν θυμάται σε λίγα χρόνια ποιος έχει κατακτήσει το κύπελλο την κάθε σεζόν. Αυτή τη φορά, όμως, δεν το βλέπει έτσι, αντιθέτως θέλει πάρα πολύ την κούπα, ενδεικτικό της πίεσης που υπάρχει στους «πράσινους» εδώ και καιρό.

Δεν λέει τίποτα ο Ζοτς

Το αποτέλεσμα στο Ηράκλειο, το αν το τρόπαιο θα βαφτεί πράσινο ή κόκκινο, είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει και διάφορα σενάρια για το μέλλον των δύο ομάδων, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πρωταγωνιστεί σε ένα εξ αυτών. Το όνομα του Σέρβου τεχνικού συνδέεται με αυτό του Παναθηναϊκού, χωρίς να υπάρχει πάντως κάτι χειροπιαστό. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση από την πλευρά του Γιαννακόπουλου, όπως δεν υπάρχει και κάποιο άνοιγμα από την πλευρά του Ζοτς για επιστροφή. Και όσοι είχαν την τύχη να συναντηθούν μαζί του στην Αθήνα και τον ρώτησαν για το μέλλον του, δεν πήραν καμία απάντηση.

Ο ΠΑΟΚ και οι εντυπώσεις

Με ενδιαφέρον παρακολουθούν σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό την τακτική που ακολουθεί ο ΠΑΟΚ σε επικοινωνιακό επίπεδο το τελευταίο διάστημα. Στον «δικέφαλο του βορρά» νιώθουν μια έντονη επιθυμία να τονίσουν με κάθε τρόπο πως όλα είναι καλά, ότι στην ομάδα δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, ότι ο Λουτσέσκου έχει υπό πλήρη έλεγχο την κατάσταση, ότι ο κόσμος δεν έχει κανένα παράπονο από διοίκηση και προπονητή, γενικά υπάρχει μια τάση να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ σαν απόλυτος κυρίαρχος της κατάστασης. Και αυτό που καταλαβαίνουν «κιτρινόμαυροι» και «ερυθρόλευκοι» βλέποντας όλο αυτό, είναι πως κάτι δεν πάει καλά στη Θεσσαλονίκη. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ίδωμεν…

Ο Τσέφεριν, ο Γκαγκάτσης και ο Σαββίδης

Στον ΠΑΟΚ πάντως δεν μένουν μόνο στα του οίκου τους, δεν περιορίζονται στην προσπάθεια να παρουσιάσουν πως όλα λειτουργούν στην εντέλεια σε όλα τα επίπεδα, αλλά προσπαθούν να εκμεταλλευθούν και την επίσκεψη του Τσέφεριν στην Ελλάδα. Το γεγονός, δηλαδή, ότι ο πρόεδρος της UEFA είπε τα καλύτερα για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν επιτυχία του ΠΑΟΚ, σαν αναγνώριση του Τσέφεριν στον Ιβάν Σαββίδη. Καταρχάς, ο Γκαγκάτσης είναι πλέον πρόεδρος της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και όχι παράγοντας του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, αν η σεζόν ολοκληρωθεί χωρίς πρωτάθλημα για τον «δικέφαλο του βορρά», θα είναι δύσκολο να πείσουν τον κόσμο τους πως η σεζόν είναι επιτυχημένη επειδή ο Τσέφεριν θεωρεί φίλο τον Γκαγκάτση.

Παρί για Μουζακίτη

Ο Τζολάκης δεν ήταν ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που ήταν υπό… παρακολούθηση στο ματς με τη Λεβερκούζεν, καθώς υπάρχει και το ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη. Άνθρωπος της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν στο Καραϊσκάκη για το ματς των «ερυθρόλευκων» με τους Γερμανούς και ο πρώτος του στόχος ήταν να δει τον Μουζακίτη, για τον οποίο οι Γάλλοι συγκεντρώνουν πληροφορίες. Ενδιαφέρον υπάρχει και από Αγγλία και Ιταλία και στον Πειραιά ξέρουν ότι το καλοκαίρι θα δεχθούν προτάσεις για τον διεθνή χαφ, ο οποίος είναι επίσης ένας παίκτης που μπορεί να φέρει πολλά λεφτά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, στο λιμάνι θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος πωλείται και ποιος όχι.

Μήνυμα Ηλιόπουλου λόγω Βεργέτη

Τα έστειλε τα μηνύματά του τις τελευταίες μέρες ο Μάριος Ηλιόπουλος με αφορμή τον ορισμό του διαιτητή Βεργέτη στο ματς της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό. Πρόκειται, θεωρητικά, για το πιο δύσκολο από τα πέντε παιχνίδια που έχει μπροστά της η ομάδα του Νίκολιτς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και γίνεται ακόμη δυσκολότερο από τη στιγμή που το γήπεδο θα είναι άδειο λόγω τιμωρίας. Στη Νέα Φιλαδέλφεια ξέρουν πως το παραμικρό λάθος πλέον, είτε αγωνιστικό είτε διαιτητικό, μπορεί να κοστίσει ακριβά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ φρόντισε να κάνει σαφές σε αυτούς που πρέπει πως έχει τα μάτια του πάνω τους.