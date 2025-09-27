Φορολογική ανάσα σε χιλιάδες φορολογούμενους που πιάνονται στην τσιμπίδα των τεκμηρίων διαβίωσης και καλούνται να πληρώσουν έξτρα φόρο φέρνει το κούρεμα ακόμα και πάνω από 50% της τεκμαρτής δαπάνης για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης αφορούν ιδιοκτήτες ΙΧ παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και εφαρμόζονται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το επόμενο έτος.

Το σύστημα υπολογισμού των τεκμηρίων αναμορφώνεται ριζικά με προσθήκη νέων κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους των τεκμαρτών ποσών. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον νέο τρόπο υπολογισμού:

Για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση τις εκπομπές Co2 (κατ’αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων που θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα Ι.Χ νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών.

Για τα Ι.Χ. «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. μέχρι και το 2010 τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Παραδείγματα

Με το νέο σύστημα, για ένα αυτοκίνητο 1.800 κυβικών το οποίο είναι καινούργιο και έχει χαμηλές εκπομπές ρύπων, 99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα το τεκμήριο διαβίωσης “κουρεύεται” κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ μειώνεται στα 2.000 ευρώ. Για ένα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητο 2.000 κυβικά το οποίο είναι 10ετίας και εκπέμπει 137 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο διαβίωσης από 4.400 ευρώ προσγειώνεται στα 2.450 ευρώ, με τη μείωση να φτάνει στο 44,3%.

Ηλεκτρικά οχήματα

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για τα ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο υποχωρεί στο μισό δηλαδή στα 2.000 ευρώ από 4.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων καθώς αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων.

Τεκμήρια διαβίωσης ΙΧ

Υφιστάμενη κλίμακα:

• Έως 1200 κυβικά: 4.000 (νέα) – 2.000 (άνω 10ετίας)

• 1201–2000 κυβικά: 600 (νέα) – 300 (άνω 10ετίας)

• 2001–3000 κυβικά: 900 (νέα) – 450 (άνω 10ετίας)

• Πάνω από 3000 κυβικά: 1.200 (νέα) – 600 (άνω 10ετίας)

Νέα κλίμακα (για οχήματα από 1/11/2010 με βάση Co2):

• 1-122 Co2: 20 ευρώ/γραμμάριο

• 123-139 Co2: 30 ευρώ/γραμμάριο

• 140–166 Co2: 45 ευρώ/γραμμάριο

• >166 Co2: 60 ευρώ/γραμμάριο

Αντικειμενικές δαπάνες ηλεκτρικών ΙΧ:

• Έως 50.000 ευρώ: 0 ευρώ (παραμένει)

• Άνω των 50.000 ευρώ: από 4.000 ευρώ : 2.000 ευρώ