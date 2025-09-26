Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά σήμερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ.

Από αυτό το ποσό, 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ.