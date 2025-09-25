Με βάση το ετήσιο μίσθωμα που έχει δηλωθεί στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε2), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα λάβει φέτος την επιστροφή του ενός ενοικίου. Οι ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στην πληρωμή του μηνιαίου ενοικίου και το 2024 άφησαν απλήρωτα ενοίκια για την κύρια ή και τη φοιτητική κατοικία.
Όπως ξεκαθαρίζει η υπουργική απόφαση, σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, τότε το ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).
Με την ίδια απόφαση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:
- Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδεκάτου του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία και για κάθε κατοικία φοιτητή. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας (1) διαδοχικών μισθώσεων, κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, εντός του έτους, το ετήσιο μίσθωμα εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους.
- Ο υπολογισμός της ενίσχυσης διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Η ΑΑΔΕ δύναται να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για τη διακρίβωση ενεργούς μίσθωσης βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και του ύψους του καταβληθέντος μισθώματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος από τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) των εκμισθωτών (υπεκμισθωτών), δηλώσεων ανείσπρακτων ενοικίων κ.λπ.
- Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός δωδεκάτου του ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό προκύπτει από το μέγιστο μεταξύ των συμβατικώς συμφωνηθέντων με βάση την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε. και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2). Σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, τότε το ως άνω ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).
- Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
- Η οικονομική ενίσχυση επιδότηση ενοικίου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).