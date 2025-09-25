Με βάση το ετήσιο μίσθωμα που έχει δηλωθεί στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε2), ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα λάβει φέτος την επιστροφή του ενός ενοικίου. Οι ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στην πληρωμή του μηνιαίου ενοικίου και το 2024 άφησαν απλήρωτα ενοίκια για την κύρια ή και τη φοιτητική κατοικία.

Όπως ξεκαθαρίζει η υπουργική απόφαση, σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, τότε το ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).

Με την ίδια απόφαση διευκρινίζονται ακόμη τα εξής: